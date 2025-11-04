ついに訪れる最終決断の時　山本舞香も思わず座り込むほどの一幕も　『ラブキャッチャージャパン2』最終話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』最終話が、きょう4日(21:00〜)に配信される。

『ラブキャッチャージャパン2』

この番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか。恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーだ。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。

最後の告白前の1時間

最終話では、運命の決断となる最後の告白が行われる。告白の前に1時間、自由に過ごせる時間が設けられ、それぞれの参加者が自分自身の気持ちと向き合うことに。これまで揺れ動かされてきた相手の“正体”も、ついに明らかになる。

レースアンバサダーのうららは、「昨日の夜から今日の朝までずっと泣いていて…」と、経営者のまさおと俳優のかいりの間で揺れる心境を吐露。

うららとえみりで揺れていたまさおは、2ショットルームでえみりに「信じられないかも、うらら」「えみりの方が信じられる」と告げ、最終日まで疑心暗鬼に拍車をかける。YouTuberのいぶきから好意を寄せられているさくらは、「“私も好きです”と自分から言うのは違う」と、自分自身の想いに迷う姿を見せる。

山本舞香も思わず座り込むほどの一幕も

こうしてそれぞれの時間を過ごした後、ついに最終決断の時が訪れる。ファイナルセレモニーでは、コインの入った箱を気になる異性に渡し、両想いのカップルのみ箱を開けることができるルール。コイン交換を行ったカップルは、一緒に箱を開けてお互いの正体を確認する。確定のカップルがいない状況に、スタジオからは「まじで分からない」と困惑の声も。

緊張が走る中、それぞれが自分の想いを伝えると、スタジオメンバーの予想を大きく覆す衝撃の展開に。スタジオでは「ウソやん」と驚きの声が上がり、山本舞香も思わず座り込むほどの一幕も。

