お笑いコンビ・さらば青春の光がMCを務める、ABEMAの視聴者参加型クイズ番組『誰カブキ』（毎週火曜12:00〜 ※初回のみ12:15～ 全4回）が4日にスタートする。

  • 『誰カブキ』

    『誰カブキ』

全身“カブキ”に扮装した芸能人の正体を当てる

ABEMAとKDDIとタッグを組み、「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』の第2弾となる『誰カブキ』は、 全身“カブキ”に扮装した芸能人が六本木から収録スタジオに向かって疾走する様子を見て、その正体が誰なのかをスタジオメンバーが当てるクイズ番組。

スタジオメンバー全員が見事正解したら、視聴者に抽選で豪華賞品をプレゼント。初回配信には、みなみかわ、高橋成美がゲスト出演する。

さらば青春の光のコメントは以下の通り。

森田哲矢

まずオファーを受けて、「何この番組!?」って思ったんですけど、一回目の収録が終わった今でも、「何この番組!?」って思っています(笑)。見たことない番組なので、世間がどういう感じになるのか楽しみですね。バズってくれるのはもちろんのこと、この番組が続いていって、いつか六本木をパニックにしたいなと思います。

東ブクロ

一人目のゲストはかなりビッグな方で、正直驚きました。僕自身も予想もつかない芸能人の方々に会えるのを楽しみに頑張りたいです。(オファーが来たら誰カブキになれますか?)僕は出ないです(笑)。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ランチタイムバラエティ』の番組企画は、総勢9名の新進気鋭のクリエイターが、ABEMAで新たにヒットするバラエティ番組の企画をプレゼンテーションし、合計17案の中からKDDIとABEMAの編成局長兼プロデューサーが厳正に審査して選ばれた3つのバラエティ番組で構成。若手クリエイターの斬新な発想と、話題性のある番組制作を両立させることを目指す。

「一人目のゲストはかなりビッグな方」「正直驚きました」　さらば青春の光MCのクイズ番組『誰カブキ』
「迷惑ハロウィンって…」　EXIT兼近、“規制”と“自由”の線引きについて語る
オズワルド伊藤、蛙亭イワクラと破局に至った流れを説明「話があるというLINEが来てた」「その日…」
大会出場を禁じられ将棋連盟へ　しかしそこに現れた“ある人物”が出場停止の撤回には応じなかった　ドラマ『MISS KING』
ABEMAのニュース番組『わたしとニュース～そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。～』が11月4日にスタート
チョコプラ長田がずっと憧れていた車とは「ダウンタウンの松本さんが昔乗られていて」
全身タトゥーの美人彫り師、「30歳までに死のうと思ってた」と語るほどの壮絶な過去
ある相撲部屋の“1カ月にかかる食費”は…アイドル2人も驚きを隠せない「うわー!」「すごい」
チョコプラ長田から「買います!」「注文しちゃう」との発言が飛び出した車とは
ABEMA、「DOWNTOWN+」の厳選コンテンツが視聴可能となる新プランを発表
令和ロマンくるま、マングローブ林で遭難しかけた事件の裏側を語る「ヤバいですよ、本当に」
“マネー”狙いの女性に利用されているとも知らず、男性は小声でささやいた「俺は…」　『ラブキャッチャージャパン2』第7話
関連画像をもっと見る