「一人目のゲストはかなりビッグな方」「正直驚きました」　さらば青春の光MCのクイズ番組『誰カブキ』

お笑いコンビ・さらば青春の光がMCを務める、ABEMAの視聴者参加型クイズ番組『誰カブキ』（毎週火曜12:00〜 ※初回のみ12:15～ 全4回）が4日にスタートする。

全身“カブキ”に扮装した芸能人の正体を当てる

ABEMAとKDDIとタッグを組み、「お昼の時間帯にスッキリ楽しめる」をコンセプトにした新たな“ショートバラエティ番組企画”『ランチタイムバラエティ』の第2弾となる『誰カブキ』は、 全身“カブキ”に扮装した芸能人が六本木から収録スタジオに向かって疾走する様子を見て、その正体が誰なのかをスタジオメンバーが当てるクイズ番組。

スタジオメンバー全員が見事正解したら、視聴者に抽選で豪華賞品をプレゼント。初回配信には、みなみかわ、高橋成美がゲスト出演する。

さらば青春の光のコメントは以下の通り。

森田哲矢

まずオファーを受けて、「何この番組!?」って思ったんですけど、一回目の収録が終わった今でも、「何この番組!?」って思っています(笑)。見たことない番組なので、世間がどういう感じになるのか楽しみですね。バズってくれるのはもちろんのこと、この番組が続いていって、いつか六本木をパニックにしたいなと思います。

東ブクロ

一人目のゲストはかなりビッグな方で、正直驚きました。僕自身も予想もつかない芸能人の方々に会えるのを楽しみに頑張りたいです。(オファーが来たら誰カブキになれますか?)僕は出ないです(笑)。

(C)AbemaTV,Inc.