軍神、一夜限りのホスト電撃復帰　2年ぶりの初回接客で圧倒的なパフォーマンスを披露

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#9が、きょう26日(23:00〜)に配信される。

軍神「俺も参戦するから」

番組では今回、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第5弾を配信。山本がホストの師匠“軍神”こと心湊一希とともに、営業不振で閉店に追い込まれたホストクラブ『MIST』を再建すべく、新規オープンした新店舗『SiVAH』で店舗改革に挑んでいる。

山本の出勤5日目となる今回、『SiVAH』では初となる“初回デー”を開催。初めて来店する客(＝姫)のみが入店できるこのイベントは、ホストにとって接客スキルの真価を問われる舞台だ。営業開始前、店にやってきた山本に軍神は「俺も参戦するから」と2年ぶり、一夜限りのホスト電撃復帰を宣言。「背中見せようかなと思ってる」と語り、自らもプレイヤーとして現場に立つことで、店舗改革に反発する旧『MIST』の古参ホスト・玲や本気(ガチ)湊の心を動かそうと試みる。

軍神が圧倒的なパフォーマンスを披露

『MIST』時代にはできなかった“初回デー”に、玲は「ちょっと気合い入っちゃいますね、頑張りますよ」と、 本気湊も「初回(指名)とる奴が接客の上手い奴」と闘志を燃やすなか、山本も「軍神がバンバン(指名を)とるのであれば、軍神合宿とか普段(軍神が)言ってることが証明できると思う」「バンバン初回指名とる。今日めっちゃ自信ある!」と気合い十分で臨む。

そして、営業が始まると、軍神が2年ぶりとなる初回接客で圧倒的なパフォーマンスを披露。華麗なトークスキルで次々と姫の心をつかむ姿に、スタジオではニューヨーク・屋敷が「圧巻やわ」と、さらば青春の光・東ブクロも「瞬殺やん」と感嘆の声を上げる場面も。

旧『MIST』では、初回客が入らないという苦い経験をした玲と本気湊。軍神の実力を目の当たりにした2人の心境に変化は訪れるのか。そして、軍神と肩を並べるべく、調子を上げていく山本はまさかの酔っ払いモードに突入!? 果たして、山本と軍神の奮闘は、旧『MIST』勢に響くのか。元NGT48の中井りかをスタジオゲストに迎え、山本と軍神の勇姿を見届ける。

新ドキュメント企画「婚活女優～私が結婚できないワケ～」

番組ではさらに、ワケあって結婚できないセクシー女優4名が結婚相談所に登録して本気の婚活をしていく新ドキュメント企画「婚活女優～私が結婚できないワケ～」が始動。セクシー女優という職業ゆえの葛藤や、仕事と恋愛の向き合い方、そもそも“なぜ結婚したいのか”など、彼女たちの切実な想いが赤裸々に語られる。

