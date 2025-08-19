元AKB48でタレントの河西智美が12日、ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』に出演。和田アキ子の楽屋へ挨拶に行った際の出来事を回想した。

  • 河西智美　(C)AbemaTV,Inc.

「そんな小さい声は聞こえんやろ!」

アイドル時代に受けた“指導”について、河西は年末の歌番組で大御所歌手・和田アキ子の楽屋へ挨拶に行った際の出来事を回想。

河西が「あんまりキャーキャー、『お願いします!』って行くのもダメだと思って、『よろしくお願いします』って低姿勢で行った」ところ、和田から「やり直しや!」「そんな小さい声は聞こえんやろ!」と言われ、「もう一回(楽屋から)出て、『失礼します!』ってやった」という。

続けて、河西は「アッコさんの意図としては、若いんだから元気にやる事が大事だと。『(同じ)ホリプロから来ると楽しみにしていたのに、他の事務所の子より元気がなかった。これは良くないと思って言ったんだよ』って言ってくださって」と明かし、「申し訳なさと悔しさといろんな感情で、エレベーターで号泣しました」と振り返っていた。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

河西智美、和田アキ子への楽屋挨拶後にエレベーターで号泣したワケ
「起きたらサンタの格好のまま…」　河西智美、AKB48時代の泥酔事件を告白
大島麻衣、全男性芸能人に注意喚起「特に『今日何の集まり?』って聞く女」「週刊誌に…」
ロバーツ監督、大谷翔平の三振数を指摘「三振は気に食わないし気にするよ」
ロバーツ監督、佐々木朗希に以前から抱いていた印象を告白「朗希には…」
「先週、初デートしたんですけど…」「違う一面にギャップ」　『今日好き』りょうめいカップル、理想は「静かめクール系」
「妊娠したかも」と報告され…36歳でおばあちゃんになった女性が娘に伝えたこと
35歳でおばあちゃんになった女性、現在の職業は?　稼ぎは「月200～300万円」
35歳でおばあちゃんになった女性、娘の妊娠を知った当初の戸惑いや葛藤を告白
「何度か激ヤバ炎上を…」　人気YouTuber・はじめしゃちょー、過去の騒動を語る
ロバーツ監督、佐々木朗希の課題を語る「彼も理解しているが…」
ロバーツ監督、佐々木朗希と相性がいいと思う“キャッチャーの特徴”明かす「自分と…」
関連画像をもっと見る