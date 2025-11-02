ファミリーマートは11月4日、料理研究家のリュウジ氏監修による「リュウジの至高のレシピ」第2弾として、全8種類を全国のファミリーマートで発売する。

「リュウジの至高のレシピ」第2弾が登場

SNSで人気の料理研究家リュウジ氏監修のもと、昨年11月に発売したリュウジの至高のレシピは、累計430万食を突破する異例のヒットを記録。各カテゴリで発売初週売上1位を独占するなど高い支持を得た。今回の第2弾では、昨年好評を博した商品をリニューアルするほか、新たにスープ、中華まん、冷凍パスタなど、全8種類のコラボ商品を展開する。

「ペッパーベーコン焼めしおむすび」(214円)は、第1弾で発売した「ペッパーベーコンエッグ」をアップデートした商品。昨年発売時にリュウジ氏本人がアレンジレシピとして紹介し、SNSでも好評だった焼めしを商品化した。ガーリックマヨソースと炒めることで、クセになる香りに仕上げた焼めしおむすび。(北海道は仕様が異なる)

「スパイス際立つ!唐揚げ弁当」(645円)は、「ナツメグ・クミン・オールスパイス」を使用した、スパイシーな唐揚げに、「花椒・ブラックペッパーなど」をまぶした、スパイスの香る唐揚げ弁当。別添の「黒コショウ」でさらにスパイス感を調整できる仕立てに。

「トマトクリームパスタ」(598円)は、魚介の旨味とオレガノの風味が特長のパスタ。海老とほうれん草の他に、チーズをトッピングすることでコクのある仕立てとした。

「上海風焼そば」(550円)は、昨年好評だった商品をリニューアルしたもの。味のアクセントを強化するため、醤油などの配合を上げ、旨味とコクをアップ。更にXO醤を新たに配合し風味豊かに仕上げた。

「ねぎ塩チキン&塩だれキャベツ」(348円)は、やわらかく仕上げた鶏むね肉に、ネギやごま油、黒こしょうなどを加えたやみつき感のあるねぎ塩レモンだれを乗せた。チキンに添えた塩だれキャベツで食感の違いも楽しめる商品。

「にんにく醤油スープ」(398円)は、にんにくの香ばしい風味が効いたスープ。スープは醤油をベースにだしの旨みを効かせた仕立てで、具材には豚肉と豆腐をメインに、キャベツ・もやしなどを使用している。

「明太子パスタ」(397円)は、和と洋が融合したパスタ。明太子やバターのコクに、にんにくがふわっと香る、やみつき感のある仕立てに。

「角煮まん」(250円)は、至高の角煮レシピをベースに、時間をかけて煮込んだ豚バラ角煮をもっちり熟成生地で包んだ中華まん。生地に合うように、角煮は甘さ控えめ・醤油と生姜が効いた味付け。また、甜面醤を加えることで中華の香り・旨味を出し、角煮のおいしさを引き立てた。

リュウジ氏にインタビュー

Q．第2弾コラボの依頼があったときの率直な感想を教えてください。

-- あ、売れたんだな!と思いました。前回好評だったのがよく分かりました。

Q．2年目となるおむすび開発で苦労した点や、改良を加えたメニューのポイントを教えてください。

-- 前回が美味しかったので、そこにどういったアプローチをかけようかな、というところを悩んだんですが、今回は焼きめし風にアレンジしました。焼きの要素を入れたので、香ばしさと背徳感を感じてほしいです。

Q．新ラインナップの開発で苦労した点や注目ポイントを教えてください。

・にんにく醤油スープ

-- これはファミリーマートでは出さないだろうな、という気持ちです(笑)リュウジの名前があってこそ完成する商品だと思います。もともと鍋の予定だったんですが、おむすびと一緒に買って満足していただけるように作りました。ぜひ合わせて召し上がっていただければと思います。

・角煮まん

-- この商品は何度もやり直しをしてもらいました。ファミリーマートは他の肉まんがすでに美味しいので、それよりも美味しいものを作るハードルが高かったのですが、結果的に一番美味しいものができたと思います。感無量です。超自信作!

・明太子パスタ

-- ファミリーマートはかなり麺類に強いイメージがあったので、信用はありました。その中でどのように「リュウジ色」を出していくか、やりたい放題やらせていただきました。冷凍パスタでしかできない味に仕上がっているので、ぜひリュウジのパスタユーザーにも試してほしいです。

Q．全体を通してコメントをお願いします

-- 前回も非常に好評でしたが、開発を経て僕自身もコンビニ食についてたくさん勉強しました。僕の舌が1年前より肥えているのでファミリーマートに要求するハードルも昨年以上に高くなっていましたが、想像を越え、前回の100倍くらいのクオリティを出してくれました。前回食べて物足りないと感じた方にも、今回は満足いただけると思っています!