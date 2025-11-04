日本王者とヨーロッパ王者が激突した「ワールドチャレンジシリーズ2025 サントリーサンバーズ大阪 vs シル・サフェーティ・ペルージャ」の舞台裏に密着したドキュメンタリー番組『DREAM MATCH +PLUS～サントリーvsペルージャ 日本バレーを変えた48時間～』が、フジテレビの動画配信サービス・FODとCS放送にて配信・放送される。

『DREAM MATCH +PLUS～サントリーvsペルージャ 日本バレーを変えた48時間～』

2025年秋、高橋藍が所属するSVリーグ初代チャンピオン・サントリーサンバーズ大阪と、石川祐希が所属する欧州チャンピオンズリーグ2025優勝チーム・シル・サフェーティ・ペルージャが初対戦。バレーボール日本代表が誇る2大スターが国内で初めて激突することもあり、会場は大きな歓声と熱気に包まれました。

本作では、その特別な一戦の舞台裏に密着。試合に向けた調整やミーティング、両チームの交流シーン、そして選手たちが感じた“国境を越えた挑戦の瞬間”を余すことなく記録している。互いにリスペクトを持って挑んだ日本王者と欧州王者のワールドチャレンジシリーズ。コートの内外に広がる笑顔や驚き、緊張感までも捉えたドキュメンタリーだ。

FODでは11月15日0時配信開始。CS・フジテレビONEでは同16日19時から、フジテレビNEXTでは同22日11時20分から放送される。

さらに、FODとCS放送のフジテレビONE・NEXTでは、「バレーボール イタリア セリエA 25/26」ペルージャ戦を全試合生中継。加えて、フジテレビONE・NEXTでは「バレーボール 2025-26 SV.LEAGUE」の注目試合を生中継する。