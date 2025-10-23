GAORA SPORTSでは昨年に続き、国内バレーボールトップリーグ「大同生命SVリーグ」の2025-26シーズンの注目カードを生中継を中心に放送する。

高橋藍選手

「世界最高峰のリーグを目指す」をコンセプトに、昨年10月に新設された国内バレーボールトップリーグ「大同生命SVリーグ」。2年目となる2025-26シーズンは、すでに女子が開幕し、24日には男子が開幕戦を迎える。GAORA SPORTSでは、今シーズンから中継タイトルを『ガオバレ!』にリニューアルし、男女の注目試合を22試合、生中継中心に放送する。

10月は、24日・25日に神奈川・川崎市で開催される「NECレッドロケッツ川崎 vs 大阪マーヴェラス」を生中継。昨シーズンの優勝決定戦「チャンピオンシップ ファイナル」と同カードとなる。NECレッドロケッツ川崎には今年8・9月の世界バレーで大活躍した日本代表の佐藤淑乃や和田由紀子、大阪マーヴェラスには昨シーズンの初代MVP・林琴奈が所属していて、熱戦が予想される。解説は24日が元日本代表の迫田さおり、25日が元日本代表の井上琴絵が、それぞれ出演する。

11月1日・2日には、昨シーズンの初代チャンピオン・サントリーサンバーズ大阪のホーム開幕戦となる「サントリーサンバーズ大阪 vs 東京グレートベアーズ」を生中継。サントリーサンバーズ大阪には、高橋藍、小野寺太志、関田誠大、小川智大ら日本代表選手が多数所属。対する東京グレートベアーズは、チームの顔である柳田将洋が今季から副キャプテンに就任。また以前、ウルフドッグス名古屋でプレーし、2022-23シーズンには最高殊勲選手賞に輝いたポーランド代表のバルトシュ・クレクが加入するなど、大型補強を行った。解説は両日とも、サントリーサンバーズの前監督、山村宏太が務める。

さらに、GAORAが運営する映像配信サービス「GAORAオンデマンド」では、『Vリーグ THE MATCH』と題して、過去の試合映像を配信中。豊富なアーカイブ映像から、今をときめくスター選手たちがデビューした頃の姿や、レジェンドたちが繰り広げた激戦など、Vリーグの歴史を彩った珠玉の名勝負が見られる。

【編集部MEMO】

高橋藍選手は、日本テレビ系キャンペーン「カラダWEEK」(11月1日～9日)のアスリートサポーターに就任。「自分自身のカラダを見直すきっかけにもなると思ったので、とてもうれしい機会をいただけて光栄です!」とコメントしている。

(C)SV.LEAGUE