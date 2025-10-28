ファミリーマートは11月4日から、アラスカ産天然シーフードを使用した商品の販売促進強化を行う。

アラスカ産シーフードを応援

魚の消費拡大と持続可能な漁業を応援

同社では、持続可能な漁業に貢献するために、これまでもアラスカ産天然シーフードを使用した商品を多数販売している。今回は、「いいさかなの日」(毎年11月3～7日)にあわせ、アラスカ産天然シーフードのおいしさや魅力を広く伝えるため、11月4日～11月17日までの期間、店内に設置されたデジタルサイネージ「FamilyMartVision」で、アラスカ産天然シーフードを使用した商品の紹介動画を放映する。

また、ファミペイ会員には、アラスカ産天然シーフードを使用した「熟成仕立てほっけの塩焼き」(368円)のファミペイ50円引きクーポンを配布する。クーポンの利用期限は11月10日までとなる。

水産資源と海洋環境に配慮した漁業

持続可能な漁業とは、将来の世代も安定的においしい魚を食べ続けられるよう、水産資源や海洋環境に配慮して行われる漁業のこと。適切に管理された漁業を行うことで、乱獲や生態への悪影響を防ぐことができる。魚たちの生息地や、絶滅の危機にある種を保護することで海の多様性を守り、豊かな海を未来へとつなぐ。

アラスカ産天然シーフードを使った多彩な商品展開

アラスカは、1959年に制定された州憲法に「天然資源の活用がサステナブルな範囲でのみ行われる」ことを明記した、サステナブル・シーフードのパイオニア。産資源と漁業を長期間にわたって存続させるために、科学的な根拠に基づいたルールを設けて持続可能な漁業を実現させている。同社では、アラスカ産天然シーフードを使用した商品には、パッケージにアラスカシーフードマーケティング協会の認定ロゴマークを掲載している。おむすびや焼き魚、海鮮スティックなど、アラスカ産の天然シーフードを使用した様々な商品を販売している。

アラスカシーフードマーケティング協会

「手巻 辛子明太子」(210円)は、明太子の粒感と旨味が特徴のおむすび。辛みの中にも昆布の旨味を感じる味わいに仕立てた。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のスケトウダラの卵巣を原料とした明太子を使用している。

「熟成仕立てほっけの塩焼き」(368円)は、ふっくらとやわらかい食感が特徴のほっけの塩焼き。一度干物にしてから焼き上げることで旨みを凝縮した。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のほっけを使用している。

「甘辛くふっくら仕上げた赤魚の煮付け」(348円)は、種の醤油を使った特製の甘辛いたれで仕立てた脂のりの良い赤魚の煮付け。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産の赤魚を使用している。

「直火で香ばしく炙った紅鮭の塩焼き」(458円)は、身のしまりと濃厚な旨みが特徴の紅鮭を直火で香ばしく焼き上げた商品で、持続可能な漁業を実現しているアラスカ産の紅鮭を使用している。

「たんぱく質6.7g海鮮スティック プレーン」(171円/沖縄県は170円)は、たらば蟹の脚を模したボリューム感のあるカニカマ。本で6.7gのたんぱく質が摂取できる。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のスケトウダラを51%以上使用している。

「たんぱく質7.5g海鮮スティック 博多明太入りマヨネーズ」(180円)は、マヨネーズと相性の良いピリ辛の明太を入れた、ホロホロと口の中でほどける食感のカニカマ。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のスケトウダラを51%以上使用している。

「かに風味かまぼこ」(141円)は、ほぐれ感のある食感が特徴のかに風味かまぼこ。持続可能な漁業を実現しているアラスカ産のスケトウダラを51%以上使用している。