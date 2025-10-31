青山商事株式会社は、新シリーズ『みんなのスーツ』を「洋服の青山」および「スーツスクエア」にて展開する。俳優の水上恒司さん、俳優／モデルの生見愛瑠さんをCMキャラクターとして採用。”すべての人に、似合うスーツを”をコンセプトとし、年代を問わずさまざまな人に届けたいとしている。

すべての人に、似合うスーツを

メディア発表会に登壇した遠藤泰三社長は、『みんなのスーツ』の開発経緯は3つあると説明する。「1つ目は価格で、幅広い方に納得していただける低価格設定を実現した。2つ目は品質で、当社の長年の経験とノウハウを結集し、機能やディテールなどお客様のニーズを最大限強化した。3つ目は着こなしで、さまざまなシーンでの装いをサポートする。」と遠藤社長。

みんなのスーツは「すべての方に、似合うスーツを」がコンセプト。あらゆる方が手に取りやすい低価格で、どのようなシーンでも着こなせる。良質できちんと見える、今までありそうでなかったスーツであると自信をのぞかせた。

みんなのスーツは全国にある洋服の青山、およびSUITS SQUAREにて展開する。さらに、未出店エリアの方もお求めいただけるよう、ECサイト でも販売を行う。

青山商事 代表取締役社長の遠藤泰三氏

快適性とイージーケアの両立が特長

続いて執行役員・商品本部長の山本龍典氏が登壇し、「みんなのスーツ」の機能やデザインの特長を紹介した。一番の特徴はスーツに求められる「きちんと感」と現代人が求める「楽さを両立させた「次世代イージーテーラード」だ。

メンズスタイルスーツは、ウォッシャブル仕様・吸水速乾・ストレッチ素材・防シワ性を備え、快適性とイージーケアを両立。ビジネス・面接などフォーマルシーンはもちろん、スニーカーやカットソーとも好相性で、価格は税込12,980円で販売する。

レディーススタイルスーツはストレッチ性に優れ、ウォッシャブル・防シワ性の機能も備え、簡単にお手入れができる。どの角度から見ても美しくスッキリ見えるシルエットで、ジャケットは税込7,590円、パンツは税込5,390円、上下セットで税込12,980円となっている。

みんなのスーツ キービジュアル

スーツを着用してランウェイウォーキング

新CMの上映後、新キャラクターに就任した水上恒司さんと生見愛瑠さんが、みんなのスーツを実際に着用して登場。水上さんはネイビースーツ、生見さんはベージュのスーツで登場して、ランウェイウォーキングを披露し、会場からは大きな拍手が沸いた。

水上恒司さんがランウェイウォーキングを披露

トークセッションにて撮影時のエピソードについて聞かれた水上さんは「ダンスをたくさん練習したのですが、アドリブで踊った部分が採用されたことに驚きました。」と振り返る。生見さんは「足元のアップが多く、カメラさんの撮影タイミングに合わせるのが難しかったです。アーティストさんになった気分でした。」とコメント。

トークセッションでの生見さんと水上さん

お洒落で動きやすく、お手頃価格が嬉しいスーツ

みんなのスーツを着用してみての感想について生見さんは「ビックリするくらい軽くて、お洒落さもありつつ、テンションも上がりました」と微笑んだ。「着ていて苦しくなく、足も曲げやすく、通気性もよかったです。これがお手頃価格で手に入るのはとても嬉しいですね。」と話す。

水上さんは「いつも洋服は着やすさ・動きやすさを重視するのですが、みんなのスーツは可動域を狭められないのがとても印象的で素晴らしいです。膝や肘などにしわが付きにくいというのは、ユーザーの皆さんがまさに求めている機能でしょう。」と笑顔でコメント。「みんなのスーツを着て、多くの方々と一緒に新しいことにチャレンジしていきたいと思います」と意気込みを語った。