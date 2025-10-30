キリンビールは11月25日より、「麒麟特製 みかんサイダーサワー(期間限定)」を発売する。本商品は、キリンの独自技術である「コーヒーチェリー由来の発酵香料素材」を使用しており、飲みごたえのある味わいを実現。発売に先駆けて、10月29日に「『麒麟特製 みかんサイダーサワー(期間限定)』先行体験会」が開催された。

コーヒーチェリーをキリン独自の技術で応用

冒頭、キリンホールディングス R&D本部 飲料未来研究所の辻さや香氏が研究開発について説明した。

コーヒーチェリーの果肉や果皮は、世界中の産地で大量に発生しその多くが廃棄されている。そうした背景から、廃棄物・環境問題、コーヒー農園の貧困問題の課題解決を目指し、有効活用の検討を開始したという。

キリンホールディングス R&D本部 飲料未来研究所の辻さや香氏

コーヒーチェリーは、キリン独自のワインの香気増強技術を応用し、コーヒーチェリーを搾汁、濃縮したエキスを乳酸菌と酵母で発酵することで、さまざまな効果があることが分かったという。

「この素材をビールやノンアルコール、RTD、清涼飲料などさまざまな飲料に添加したところ、たとえば香味ですとアルコール感や果実感、コク、発酵感の増強、後味をきれいにするような改善、また体感ですと飲みごたえの増強にくわえ、お酒を飲んだときに感じるような温感付与という効果も見出すことができました」(辻氏)

本研究は、2017年に辻氏が一人で開始し、実用化できる状態になるまで5〜6年かかったそう。また海外のコーヒー農園で捨てられているものを活用するうえで、品質的に活用できるものがなかったこと、コロナ禍で海外原料調達や情報収集が難しかったなど、苦労した点も多かったそうだ。

2025年度は、「麒麟特製」への採用により約400kgのコーヒーチェリーの果肉や果皮を使用する予定。今後は、使用量の拡大を図り、コーヒー農園の収入向上による持続性や、廃棄物削減による環境負荷の軽減に寄与していくという。

飲みごたえを実現!「麒麟特製 みかんサイダーサワー」発売

続いて、キリンビール マーケティング本部 マーケティング部 商品開発研究所中身開発グループ RTDチームの宮崎雅大氏が登壇し、商品の概要について説明した。

「いい気分で一日を締めくくりたい日に麒麟が上質に仕立てた、これしかないうまさの特製サワー」をコンセプトに展開する「麒麟特製 みかんサイダーサワー（期間限定）」。

さわやかなみかんの香りから、報酬感あるみかんの甘味、そしてお酒らしい満足感のある飲みごたえを実現。また、コーヒーチェリーによる効果によって、お酒とみかんを調和した複雑なうまみや苦みを抑えた心地よい余韻が楽しめるという。

キリンビール マーケティング本部 マーケティング部 商品開発研究所中身開発グループ RTDチームの宮崎雅大氏

同素材は、ノンアルコール飲料のほか、飲料以外の調味料などの活用も検討している。