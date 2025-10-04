「丸亀製麺」は、うどん生まれの「丸亀うどーなつ」の新味「まろん味」を10月7日から全国の丸亀製麺にて販売開始する。

『丸亀うどーなつ まろん味』は、もっちもちの生地に素材を練り込む“しあわせもっちもち製法”で、「栗の甘露煮」と「渋皮栗ペースト」を練り込んでいる。

さまざまな大きさに砕かれた「栗の甘露煮」によって、柔らかな栗の食感が加わり、「渋皮栗ペースト」でまろやかな栗の味わいがプラスされる。芳醇な栗の香りの特製の栗味パウダーをまとわせると、まるでほっくり濃厚な栗を食べているかのような味わいに。

『丸亀うどーなつ まろん味』に加え、もっちもちな生地との相性にこだわり抜いたチョコレート味のチップとココアビスケットを生地にたっぷりと練り込み、外には特製チョコレート味パウダーをまとわせた『丸亀うどーなつ チョコ味』、香ばしいきなこがうどーなつのほんのり香る白だしとも相性抜群な『丸亀うどーなつ きなこ味』、定番の優しい甘さの『丸亀うどーなつ きび糖味』。どの味を食べるか考えるのも楽しくなる。家族や友人とのリラックスタイムに、ぜひみんなでシェアして楽しんでほしい。

商品名は『丸亀うどーなつ まろん味』。

“しあわせもっちもち製法”でどこを食べても栗栗栗!生地に練り込まれた2種類の味わいの栗によって、ほっくり濃厚な栗の味わいをより楽しめる。

商品名は『丸亀うどーなつ チョコ味』。

もっちもちの生地の中には、チョコレート味のチップとココアビスケットがたっぷり。さらに、「丸亀うどーなつ」の周りには、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーを。どこを食べてもチョコ味づくしの濃厚な味わい。

※調整ココアパウダーを使用した、チョコレート味のチップを使用している。

商品名は『丸亀うどーなつ きなこ味』。

もっちもちのうどーなつに合わせて、きなこときび糖を黄金比でブレンド!程よい甘さと、ふんわり香ばしいきなこで間違いないおいしさ。

商品名は『丸亀うどーなつ きび糖味』。

さとうきびのまろやかな甘さが、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。もっちもちの食感とやさしい甘さでほっと一息つきたいときにおすすめ。

商品概要は以下の通り。

販売価格は『丸亀うどーなつ まろん味』『丸亀うどーなつ チョコ味』 各350円5個入り。 『丸亀うどーなつ きなこ味』『丸亀うどーなつ きび糖味』 各300円5個入り。

全国の「丸亀製麺」で販売。

※一部店舗では販売していない。

※手づくりのため1日の製造数に限りがあり、一時的な欠品や売り切れの場合がある。

販売期間 は以下の通り。

『丸亀うどーなつ まろん味』 10月7日~※無くなり次第終了。

『丸亀うどーなつ チョコ味』『丸亀うどーなつ きなこ味』 好評販売中~※無くなり次第終了。 『丸亀うどーなつ きび糖味』 好評販売中。