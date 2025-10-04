讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、全国の丸亀製麺にて期間限定で、完全新作『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』を10月7日から販売開始、9月9日より販売中の『旨辛 豚つけ汁うどん』は、10月下旬まで引き続き販売する。

2024年10月に初めて登場し、昨年の期間限定商品の中でも特に人気が高かった『旨辛 肉盛りまぜ玉うどん』。ピリ辛の肉そぼろ、スタミナを感じる豚肉など6種の具材が絡む打ち立てうどんに、やみつきになる人が続出した。今回は、具材が増えておいしく、さらにできたてに進化した『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』が登場する。

『旨辛 肉盛りニラ玉ぶっかけうどん』は、食べ応えのある豚肉と玉ねぎの旨辛炒め、注文ごとに素揚げする肉そぼろ入りのシャキシャキ食感のニラともやし、濃厚な卵黄、海苔、そして刻みニンニク。8種の豊富な具材と打ち立てのうどんを、ニンニク香る旨辛ぶっかけだしがまとめる。具材ごとにそのまま食べると、一口ごとに異なる味わいが楽しめる。打ち立てうどんとまぜると、豊富な具材がうどんに絡むことで味の一体感が生まれ、やみつきな味わいが生まれる。

最後まで具材を余すことなく楽しむなら、白ごはん(170円)の追加注文がおすすめ。

また、『旨辛 豚つけ汁うどん』は、9月上旬の販売開始以降、予想を上回るほど好評だ。打ち立て、茹でたてを水できゅっと締めた冷たいうどんを3玉まで同一価格で選べるのが人気の理由のひとつ。3玉を注文する方も多い。ラー油の辛さが広がる特製のつけ汁に、やわらかな豚しゃぶと合わせてコシのあるうどんとなっている。

店内仕込みの柔らかな豚肉に、シャキシャキ食感の小松菜ナムル、ラー油と温泉玉子入りのクセになる甘辛なつけ汁がポイントだ。

「丸亀うどん弁当」からも新作が登場。毎日麺職人が国産小麦、塩、水のみからつくるうどんに、色とりどりのおかずを丁寧に詰めて提供する「丸亀うどん弁当」。注文をうけてから、打ち立て・茹でたてのうどんを詰めるため、お弁当でもお店と変わらない、のど越しの良さを楽しめる。2021年4月の販売開始以降、非常に好評で累計販売数が5,000万食を突破している。

「明太とろろうどん弁当」は、ピリ辛の明太子と、まろやかなとろろが冷たいうどんと相性抜群の一品。ふんわりとした食感のとろろと一緒に混ぜることで明太子の辛さと旨み、とろろのほのかな甘みが重なり、打ち立てうどんによく絡む。するっとなめらかな口当たりで、さっぱりとのど越しよく味わえる。

トッピングに9月から「わかめ」も加わり、さらにおいしくなった「丸亀うどん弁当」。並サイズと大サイズのラインアップで450円から販売する。