ニューウェイジャパンは10月22日、ヘアケアシリーズ「トリキュア」より、「トリキュア フィックスミスト」(4,180円)を発売した。

同商品は、くせ毛やうねり、パサつきなどによる髪の悩みにアプローチするトリートメントミスト。

髪の内部のゆがみを整える独自処方により、ドライヤーやアイロンの熱を利用してダメージを補修する熱反応型を取り入れている。

こだわりの処方成分により、まとまりやすく扱いやすい髪へ導くとのこと。

香りには、清潔感と女性らしさが調和したピュアサボンを採用している。