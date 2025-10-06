トレンダーズが運営する美容医療の専門メディア「Art+(アートプラス)」は9月25日、「毎月の美容代」に関する調査結果を発表した。同調査は9月10日、20～40代の女性360人を対象に、インターネットで実施した。

毎月の美容代について聞いたところ、「0～5,000円」(58.6%)が最も多かった。次いで「5,001円～1万円」(20.0%)、「1万001円～1万5,000円」(11.1%)となり、美容代のボリュームゾーンはおよそ1万円以下であることがわかった。

美容にもっとお金をかけたいと思うか尋ねると、50.8%が「とてもそう思う」「そう思う」と答えた。

美容にもっとお金をかけたいと思いますか

現在お金をかけている美容について聞くと、1位は「スキンケア」(65.3%)、2位は「メイク」(46.4%)、3位は「ヘアケア」(38.3%)だった。

現在お金をかけている美容

節約・我慢の対象として最も多かったのは「ヘアケア」(22.5%)で、「美容医療」「スキンケア」(21.9%)が同率で2位となった。

もしも美容代を自由に使えるとしたら、何がしたいか自由回答で答えてもらったところ、20代はヘア・ネイル・まつ毛など幅広い美容ニーズがあり、「今の自分をもっと楽しむためのケア」を望む声が多かった。30代ではワンランク上のスキンケアや、美容医療の具体的な施術を希望する声が多く、40代では肌ケアだけでなく、フィットネスやヘアケアなど、美容と健康どちらも大切にしたいという意向が強まる傾向があった。