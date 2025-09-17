I-neは10月1日、ナイトケアビューティーブランド「YOLU(ヨル)」より、「メロウナイトリペアシャンプー・トリートメント・ヘアミルク」(各1,650円)をECサイト、全国バラエティショップ、ドラッグストア(一部店舗をのぞく)で順次発売する。

本商品は、「しっとり系のシャンプーを選ぶと根元が重くなってべたつく、軽めのシャンプーを選ぶとパサついて毛先が広がる・絡まる」など、これまで様々なヘアケアを試してきたものの、自分に合う商品が見つからない、という人に向け誕生した。

分子量の異なる厳選した3種のシルク成分を組み合わせることで、髪の内側・外側を段階的に補修。毛先までまとまるのに、根元はべったり重くならず、まるでシルクのようなサラサラな仕上がりにこだわった処方設計となっている。さらに希少なカシミヤケラチンやパールエキスを配合し、睡眠中の髪の絡まりを防ぎ、指通りの良いするサラ髪へ導く。

シャンプー・トリートメントはフレッシュなベルガモットとフィグリーフの香りに、やさしいジャスミンを中心とした穏やかで透明感のあるフローラルが重なる軽やかな香り。

ブランド史上初、髪を内側まで補修する夜間美容ヘアミルクも登場。夜間美容エキスの1つ「ラバンデュラハイブリダエキス」が、ドライヤーの熱ダメージを補修する。香りは「ジャスミン&ペアー」。柔らかなアップルブロッサムとペアーの香りに、やさしいジャスミンを中心とした透明感のあるフローラルが重なり、サンダルウッドが優しく包み込む香り。

シャンプー ・トリートメントは詰替(1,320円)も用意している。