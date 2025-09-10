「YVES ROCHER」から、9月5日より、人気のヘアケア３シリーズにシャンプー専用ポンプをつけたキットが新登場した。

ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット AHL

「ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット AHL」(3190円)における、AHLシリーズの主役の植物は、ヨーロッパでは食用としても親しまれ、タンパク質を豊富に含むホワイトルーピンを配合。

オーガニックブルーアガベの力が加わり、髪にハリ・コシをもたらす。香りは爽やかなクリアフォレストの香り。

ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット シルキーシャイン

「ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット シルキーシャイン」(2640円)には、水に含まれる不純物や大気汚れなどの蓄積汚れをオフし、キューティクルを密着させる弱酸性のラズベリービネガーを配合。

カラーのもちをキープし、なめらかな指通りとツヤを引き出す。ジューシーなラズベリーの香り。

ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット ピュアリフレッシュ

「ヘルシースカルプシャンプー・コンディショナーポンプ付セット ピュアリフレッシュ」(2640円)には、フランスブルターニュのウエサン島で有機栽培された海藻、オーガニックアルギーを使用。

余分な皮脂、毛穴の蓄積汚れまですっきりとオフ。頭皮をリフレッシュしながら髪の軽やかな仕上がりも楽しめる。海をイメージさせるみずみずしいクリスタルマリンの香り。

イオン・ウエルシア系列店舗及び公式オンラインストアにて展開する。