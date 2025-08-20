I-neが展開するBOTANISTは8月26日、新ライン「BOTANIST SANTAL(サンタル)」から、シャンプー・トリートメント(各1,650円)、ヘアオイル(1,980円)を公式オンラインストア・各ECモールで発売する。また、9月1日より全国のドラッグストア・バラエティショップ (一部店舗除く)で順次発売する。

BOTANIST SANTAL

新しいバスタイムの過ごし方を提案へ

同ブランドのターゲットは、、毎日忙しく過ごしているからこそ、日常生活の中でのリカバリーに価値を感じる人。調査によると、現代人の約8割が「疲れている」と感じている一方、心身のリカバリーに重要な「休養時間」は年々減少しているという。アクティブに過ごし、自分のリカバリーのために使う時間が多くない人に向けて、「一人になれるバスタイムが、心が浸るような美容時間になる」ことをめざし、同ブランドは誕生した。

サンタル(SANTAL)とは、香木のひとつであるサンダルウッドの仏語名称で、パロサントは、南米産の神秘の香木として知られる樹木の種類。パロサントはその希少性が高く、濃厚な香りを放ちながら空間を浄化し、幸福を呼び込むアイテムとしても知られている。嗅げば嗅ぐほどクセになるような濃香なパロサントの香りと、 特に傷んだ髪も芯までダメージ補修するサンタルリペアオイル処方で、髪を内部まで満たす。髪を洗いながらダメージケアするだけでなく、自分時間に「没入」する様な新しいバスタイムの過ごし方を提案する。

商品は、リペアオイルインシャンプー、リペアオイルイントリートメント、リペアヘアオイルを展開。詰め替え用やトライアル向けのヘアケアセットも取り揃えている。

「ボタニスト サンタル リペアオイルインシャンプー/リペアオイルイントリートメント」(各1,650円)、「ボタニスト サンタル リペアヘアオイル」(1,980円)

「ボタニスト サンタル リペアオイルインシャンプー/リペアオイルイントリートメント 詰替」(各1,375円)、「ボタニスト サンタル トライアル ヘアケアセット」(2,178円)

パロサントの濃香な香り

香りは天然精油配合の「パロサントとサンダルウッド/ローズウッドの香り」で、目を瞑ると静寂が広がるような、奥行きのあるほのかな甘さと、木の温もりを感じられる香りとなっている。

美髪オイル成分と熱ケアトリートメント成分でダメージ補修

シャンプー・トリートメント・ヘアオイル共通で配合されている植物由来の美髪オイル成分(インカオメガオイル、カヤ種子油、白檀オイル)と、熱ケアトリートメント成分の掛け合わせで、ダメージを浸透補修する。

シャンプー・トリートメントは、サロンの熱ケアトリートメントでも使用されるレブリン酸やダメージケアに優れた成分構成が毛髪の「ダメージホール」を満たして補修。

ヘアオイルには、アルガンオイルやトステア等、髪の芯まで届く植物由来のダメージ補修オイル成分を配合している。