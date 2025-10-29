IO、新EP『JUST ALBUM RELOADED』リリース決定

東京のラッパー・IOが、New EP『JUST ALBUM RELOADED』を10月31日（金）にリリースする。
本作には先行配信された「Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete」（Prod. KORK）など「JUST ALBUM」収録曲のRemixに、新曲「K」（Prod. DJ KANJI）を収録した6曲を収録。RemixにはKohjiya、Teteに加え、MonyHorse、CFN Malik、MUD、GooDeeといった面々が新たに参加。
そして、SOLD OUTとなっていた11月16日に横浜アリーナにて開催される単独公演「JUST SHOW RELOADED」の注釈付き指定席・立ち位置指定がキャンセル分と合わせて販売されることとなった。
＜リリース情報＞
IO
『JUST ALBUM RELOADED』
2025年10月31日リリース
Catalog Number: VRTS-005
=収録曲=
1. Reloaded Intro （Prod. GooDee）
2. Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete （Prod. KORK）
3. 1942 Remix feat. MonyHorse, CFN Malik （Prod. llouis）
4. Say My Name Remix feat. Ryohu, MUD （Prod. Neetz）
5. Show Me Love Remix feat. 3House, GooDee （Prod. GooDee）
6. K （Prod. DJ KANJI）
Credit
01. Reloaded Intro （Prod. GooDee）
Music: GooDee
Produced by GooDee
02. Spotlight Remix feat. Kohjiya, Tete （Prod. KORK）
Lyric︓IO, Kohjiya, Tete
Music︓KORK
Guitar︓MELRAW
Keybord︓Eiji Nakamura
IO Recorded By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Kohjiya, Tete Recorded By Honda Ranmalu @ ACCS STUDIO
Produced by KORK
03. 1942 Remix feat. MonyHorse, CFN Malik （Prod. Ilouis）
Lyric︓IO, MonyHorse, CFN Malik
Music︓Ilouis
Recorded By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Produced by Ilouis
04. Say My Name Remix feat. Ryohu, MUD （Prod. Neetz）
Lyric︓IO, Ryohu, MUD
Music︓Neetz
Recorded By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Produced by Neetz
05. Show Me Love Remix feat. 3House, GooDee （Prod. GooDee）
Lyric︓IO, 3House, GooDee
Music︓GooDee
Recorded By The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Produced by GooDee
06. K （Prod. DJ KANJI）
Lyric︓IO
Music︓DJ KANJI
Recorded & Additional Producution by The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Produced by DJ KANJI
Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi （KHORDLINE inc.）
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology® （Patented）.
＜ライブ情報＞
「JUST SHOW RELOADED」
2025年11月16日（日）横浜アリーナ
時間：18:00 OPEN・19:00 START
追加席販売（先着）：10月29日 （水） 20:00より開始
受付URL: https://eplus.jp/io/
券種・金額：指定席: ￥11,000（税込）
注釈付き指定席: ￥11,000（税込）
立ち位置指定: ￥10,500（税込）
主催：VERETTA SOUNDS