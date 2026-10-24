eill、BE:FIRSTへの提供楽曲含む自身初のセルフカバーEPリリース決定

シンガーソングライターのeillが、自身初のセルフカバーEP『self-covers.』を11月4日にリリースすることが決定した。

本作は、eill がこれまでに楽曲提供してきた厳選3曲を収録したセルフカバーEPとなっており、2025年4月にボーイズグループBE:FIRSTにSKY-HI、RyoLeftyMiyataとともに提供し、フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として各チャートを席巻し続けた「夢中」を初め、2020年3月にNEWSに提供した「STAY WITH ME」、2024年8月に片寄涼太（GENERATIONS）に提供した「tenkiame」の厳選3曲を収録。

本作のために全曲リアレンジを施しており、さらに「STAY WITH ME」は、NEWS のメンバーである増田貴久をfeat.に迎え収録している。

さらに、eillはFurui Rihoを迎えて、11月13日にZepp Shinjukuにてツーマンライブ企画『eill presents Therapy at the Floor supported by ライブナタリー』を開催するほか、11月8日には、早稲田大学戸山キャンパス内の早稲田アリーナで開催される早稲田祭2026『WASEDA ARENA SUMMIT vol.7 supported by LivePocket』への出演も決定している。現在両公演のチケットも販売中。

＜リリース情報＞

eill

3rd EP『self-covers.』

配信日：11月4日（水）

https://eill.lnk.to/self-covers

=収録曲=

1. 夢中

2. STAY WITH ME feat. 増田貴久

3. tenkiame

＜ライブ情報＞

eill presents Therapy at the Floor supported by ライブナタリー

2026年11月13日（金）Zepp Shinuku（TOKYO）

時間：開場17:30/開演18:30

出演：eill/Furui Riho

料金：前売り スタンディング（整理番号付き） 8,000円（税込）

※ドリンク代が別途必要

主催/企画/制作：ポニーキャニオン

制作協力：ライブナタリー/para de casa

運営協力：クリエイティブマンプロダクション

お問い合わせ：

クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669（月・水・金：12:00～16:00）

イベント公式サイト：https://eillofficial.com/

チケット販売詳細

一般発売：2026年10月17日（土）正午〜

チケット販売：https://w.pia.jp/t/therapyatthefloor/

『WASEDA ARENA SUMMIT vol.7』

2026年11月8日（日）早稲田アリーナ（早稲田大学戸山キャンパス37号館）

時間：11:00 開場/12:00 開演

出演：eill

チケットサイトURL：https://livepocket.jp/e/2_jyf

料金：

一般チケット：3,500円（税込）

販売期間：9月28日（月）20:00〜11月8日（日）正午

学生チケット：2,500円（税込）

販売期間：9月28日（月）20:00〜11月8日（日）正午

※入場時学生証持参

※早稲田大学生でなくても、学生であれば購入可能

イベント公式X : https://x.com/w_arenasummit

イベント公式Instagram : https://www.instagram.com/wasedaarenasummit/

主催：WASEDA ARENA SUMMIT 実行委員会 （早稲田大学UBC、ROCK STEADY WASEDA、Waseda Music Records）

Official HP：https://eillofficial.com