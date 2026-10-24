eill、BE:FIRSTへの提供楽曲含む自身初のセルフカバーEPリリース決定

シンガーソングライターのeillが、自身初のセルフカバーEP『self-covers.』を11月4日にリリースすることが決定した。
本作は、eill がこれまでに楽曲提供してきた厳選3曲を収録したセルフカバーEPとなっており、2025年4月にボーイズグループBE:FIRSTにSKY-HI、RyoLeftyMiyataとともに提供し、フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として各チャートを席巻し続けた「夢中」を初め、2020年3月にNEWSに提供した「STAY WITH ME」、2024年8月に片寄涼太（GENERATIONS）に提供した「tenkiame」の厳選3曲を収録。
本作のために全曲リアレンジを施しており、さらに「STAY WITH ME」は、NEWS のメンバーである増田貴久をfeat.に迎え収録している。
さらに、eillはFurui Rihoを迎えて、11月13日にZepp Shinjukuにてツーマンライブ企画『eill presents Therapy at the Floor supported by ライブナタリー』を開催するほか、11月8日には、早稲田大学戸山キャンパス内の早稲田アリーナで開催される早稲田祭2026『WASEDA ARENA SUMMIT vol.7 supported by LivePocket』への出演も決定している。現在両公演のチケットも販売中。
＜リリース情報＞
eill
3rd EP『self-covers.』
配信日：11月4日（水）
https://eill.lnk.to/self-covers
=収録曲=
1. 夢中
2. STAY WITH ME feat. 増田貴久
3. tenkiame
＜ライブ情報＞
eill presents Therapy at the Floor supported by ライブナタリー
2026年11月13日（金）Zepp Shinuku（TOKYO）
時間：開場17:30/開演18:30
出演：eill/Furui Riho
料金：前売り スタンディング（整理番号付き） 8,000円（税込）
※ドリンク代が別途必要
主催/企画/制作：ポニーキャニオン
制作協力：ライブナタリー/para de casa
運営協力：クリエイティブマンプロダクション
お問い合わせ：
クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669（月・水・金：12:00～16:00）
イベント公式サイト：https://eillofficial.com/
チケット販売詳細
一般発売：2026年10月17日（土）正午〜
チケット販売：https://w.pia.jp/t/therapyatthefloor/
『WASEDA ARENA SUMMIT vol.7』
2026年11月8日（日）早稲田アリーナ（早稲田大学戸山キャンパス37号館）
時間：11:00 開場/12:00 開演
出演：eill
チケットサイトURL：https://livepocket.jp/e/2_jyf
料金：
一般チケット：3,500円（税込）
販売期間：9月28日（月）20:00〜11月8日（日）正午
学生チケット：2,500円（税込）
販売期間：9月28日（月）20:00〜11月8日（日）正午
※入場時学生証持参
※早稲田大学生でなくても、学生であれば購入可能
イベント公式X : https://x.com/w_arenasummit
イベント公式Instagram : https://www.instagram.com/wasedaarenasummit/
主催：WASEDA ARENA SUMMIT 実行委員会 （早稲田大学UBC、ROCK STEADY WASEDA、Waseda Music Records）
Official HP：https://eillofficial.com