ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』で主演を務める柴咲コウと共演の川口春奈が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。

柴咲コウと川口春奈

本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く物語。突如週刊誌より所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を受け奔走する芸能事務所社長・井岡咲(いおか・さき)を柴咲コウ、咲にスキャンダル記事を突き付ける芸能週刊誌記者・平田奏(ひらた・かなで)を川口春奈が演じる。

柴咲は、スパンコールが散りばめられた肩出しドレスをまとい、スリットから美脚をチラリ。川口は、ボリューム感のあるスカートにジャケットを合わせたコーディネートを披露し、2人ともオーラを放ちながらランウェイを歩いた。

今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」を目指し、新部門の創設など、映画人や映画ファンの交流の場を様々な形で実現させていく。

「コンペティション部門」は、108カ国・地域から寄せられた1970本の中から15作品が選ばれ、日本からは『金髪』(坂下雄一郎監督/岩田剛典主演)と『恒星の向こう側』(中川龍太郎監督/福地桃子主演)の2作品が選出されている。

撮影:蔦野裕