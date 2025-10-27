映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』でダブル主演を務める女優の南沙良と出口夏希が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに、共演の吉田美月喜、羽村仁成、児山隆監督とともに登場した。

南沙良と出口夏希

南はドット柄の白×黒のドレスでデコルテを輝かせ、出口は黄色を基調にしたドレスで美背中を大胆に披露。笑顔を見せながらレッドカーペットを歩き、フォトセッションでは手を振ったりピースサインをして撮影に応じていた。

第28回松本清張賞を受賞した波木銅氏による同名小説を原作とする本作。ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美(ぼく・ひでみ)役を南沙良、陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅(やぐち・みるく)役を出口夏希が演じる。

今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」を目指し、新部門の創設など、映画人や映画ファンの交流の場を様々な形で実現させていく。

「コンペティション部門」は、108カ国・地域から寄せられた1970本の中から15作品が選ばれ、日本からは『金髪』(坂下雄一郎監督/岩田剛典主演)と『恒星の向こう側』(中川龍太郎監督/福地桃子主演)の2作品が選出されている。

撮影:蔦野裕