【10月25日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年10月の新商品5品まとめ(10月25日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 季節の味覚を楽しめるお弁当や、食欲の秋にぴったりの惣菜パン、ホットスナックまで幅広くラインナップしています。

秋の訪れを感じながら、ローソンの新商品をチェックしてみては?

「おろし海鮮かき揚げ丼」(697円)

  「おろし海鮮かき揚げ丼」(697円)

    「おろし海鮮かき揚げ丼」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 783kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

店内で揚げた海鮮かき揚げをたっぷりと盛り付け、大根おろしでさっぱりと楽しめる一品が登場です。かき揚げのサクサク食感とおろしの爽やかさが絶妙にマッチ。食べ応えがありながらも後味が軽やかに仕上がっています。

「食物繊維が摂れる 麻辣湯～春雨入り～」(397円)

  「食物繊維が摂れる 麻辣湯～春雨入り～」(397円)

    「食物繊維が摂れる 麻辣湯～春雨入り～」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 117kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

辛味と旨みがバランスよく調和した、しびれる辛さがクセになる麻辣湯が登場。春雨入りでヘルシーに仕上げつつ、野菜のシャキシャキ感も楽しめます。

「ホットサンド ベーコン&チーズ」(365円)

  「ホットサンド ベーコン&チーズ」(365円)

    「ホットサンド ベーコン&チーズ」(365円)

価格 : 365円
エネルギー : 344kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベーコン、ゆでたまご、チーズを挟み、温めるととろけるチーズのコクが広がるホットサンドが登場です。アクセントに粒マスタードを効かせ、満足感のある味わいに仕上げています。

「1/2日分の野菜が摂れる 豚肉と玉子のキャベツ包み焼」(484円)

  「1/2日分の野菜が摂れる 豚肉と玉子のキャベツ包み焼」(484円)

    「1/2日分の野菜が摂れる 豚肉と玉子のキャベツ包み焼」(484円)

価格 : 484円
エネルギー : 228kcal
※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、にんじんなど、1/2日分の野菜が摂れる包み焼が登場。豚肉と玉子を組み合わせた、栄養バランスに優れた一品。ヘルシーながらも満足感のある味わいに仕上がっています。

「トリュフ風味の塩パン」(160円)

  「トリュフ風味の塩パン」(160円)

    「トリュフ風味の塩パン」(160円)

価格 : 160円
エネルギー : 300kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした食感のパンに、香り高いトリュフ風味をまとわせた一品が登場です。シンプルながら上品な味わいで、朝食や軽食にもぴったりな商品になっています。

まとめ

10月25日発売の新商品は、「おろし海鮮かき揚げ丼」や「麻辣湯～春雨入り～」、「トリュフ風味の塩パン」など、秋の味覚と多彩なメニューが楽しめるラインナップ。ぜひローソンでチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら