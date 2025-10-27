【10月25日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年10月の新商品5品まとめ(10月25日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 季節の味覚を楽しめるお弁当や、食欲の秋にぴったりの惣菜パン、ホットスナックまで幅広くラインナップしています。

ローソン2025年10月の新商品まとめ

秋の訪れを感じながら、ローソンの新商品をチェックしてみては?

「おろし海鮮かき揚げ丼」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 783kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

店内で揚げた海鮮かき揚げをたっぷりと盛り付け、大根おろしでさっぱりと楽しめる一品が登場です。かき揚げのサクサク食感とおろしの爽やかさが絶妙にマッチ。食べ応えがありながらも後味が軽やかに仕上がっています。

「食物繊維が摂れる 麻辣湯～春雨入り～」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 117kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

辛味と旨みがバランスよく調和した、しびれる辛さがクセになる麻辣湯が登場。春雨入りでヘルシーに仕上げつつ、野菜のシャキシャキ感も楽しめます。

「ホットサンド ベーコン&チーズ」(365円)

価格 : 365円

エネルギー : 344kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ベーコン、ゆでたまご、チーズを挟み、温めるととろけるチーズのコクが広がるホットサンドが登場です。アクセントに粒マスタードを効かせ、満足感のある味わいに仕上げています。

「1/2日分の野菜が摂れる 豚肉と玉子のキャベツ包み焼」(484円)

価格 : 484円

エネルギー : 228kcal

※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、にんじんなど、1/2日分の野菜が摂れる包み焼が登場。豚肉と玉子を組み合わせた、栄養バランスに優れた一品。ヘルシーながらも満足感のある味わいに仕上がっています。

「トリュフ風味の塩パン」(160円)

価格 : 160円

エネルギー : 300kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした食感のパンに、香り高いトリュフ風味をまとわせた一品が登場です。シンプルながら上品な味わいで、朝食や軽食にもぴったりな商品になっています。

まとめ

10月25日発売の新商品は、「おろし海鮮かき揚げ丼」や「麻辣湯～春雨入り～」、「トリュフ風味の塩パン」など、秋の味覚と多彩なメニューが楽しめるラインナップ。ぜひローソンでチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用