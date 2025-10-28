【2025年10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、チキンカツにナポリタンを組み合わせたスタミナ満点なお弁当や、体を芯から温めてくれるキムチ鍋など、寒い冬を乗り越えるラインナップとなっています!

2025年10月・11月の新商品5品まとめ(10月28日〜11月3日)

「デミタルチキンカツ&ナポリタン」(753円)

価格 : 753円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州

チキンカツをメインに、バターピラフ、ナポリタン、タルタルソース、デミグラスソースを組み合わせたボリューム満点の大盛り弁当です。

「旨辛牛焼肉の温玉ビビンバ丼」(615円)

価格 : 615円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

食べ応えのある牛焼肉に、ナムル、チャプチェ、ピリ辛コチュジャン、半熟たまごを添えた旨辛ビビンバです。

「こく旨キムチ鍋」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

1/2日分の野菜が摂れ、キムチの旨味と酸味，辛味を味わえるキムチ鍋に仕立てました。

「生パスタ たらこクリーム 海老と大葉とシラス」(645円)

価格 : 645円
販売地域 : 東北、関東、東海、島根県、広島県、山口県、九州

たらこの旨味が効いたクリームソースが良く絡む、もちもちとした食感が特長の生パスタです。
※10月29日（水）以降順次発売

「横濱タンメン」(572円)

価格 : 572円
販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、秋田県、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

横浜発祥と言われているタンメンです。平打ちストレート麺に鶏と豚ガラ、野菜出汁を合わせたスープが特長です。にんにくと胡椒で味付けして炒めた野菜を盛付けました。
※11月3日（月）以降順次発売

まとめ

今週は、チキンカツとナポリタンを贅沢に同時に味わえる「デミタルチキンカツ&ナポリタン」や、牛焼肉の食べ応えが満足度を高めてくれる「旨辛牛焼肉の温玉ビビンバ丼」など、気合いを入れたいランチタイムにおすすめな商品が目白押し。

野菜をたっぷり摂れる横浜発祥の「横濱タンメン」や「こく旨キムチ鍋」は、体調管理に気を遣いたいこれからの季節にもぴったりです◎!

そのほか、もちもち食感がクセになる「生パスタ たらこクリーム 海老と大葉とシラス」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

