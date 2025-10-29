俳優の奥野壮と豊田裕大がW主演するドラマ『コスメティック・プレイラバー Season2』(フジテレビとFODで2026年1月から放送・独占見放題配信)に、曽野舜太(M!LK)、押田岳、中村優一、中川翼、岡本夏美、加藤ローサ、山中崇が出演する。

このドラマは、BL漫画家・楢島さち氏による同名作品を2024年に実写化した作品の続編。真面目かつピュアな先輩美容部員で、前作ではロミーフェリーク東雲有楽町店のチーフとなった間宮棗役を奥野が演じ、生意気でクールな後輩美容部員だが、棗との運命的な出会いで仕事に誠実に向き合うようになり、愛する棗へまっすぐな想いをぶつける“スパダリ”の佐橋斗真役を豊田が演じる。

続編にあたり、棗と斗真の先輩であるメイクアップアーティスト南条敦を曽野、斗真の兄・佐橋天真を押田、棗と斗真を陰ながら応援する営業マンの田之内を中村が続投。

今作から参加する新たなキャストに、美容部員として結果を出せずに悩む新人・星名理久に中川、棗と斗真の働くロミーフェリークのミューズ・弓原リサに岡本、ロミーフェリークのトップアーティスト・エマに加藤、そして斗真の父・佐橋紘己に山中が起用され、棗と斗真のラブストーリーに絡んでいく。

コメントは、以下の通り。

曽野舜太

Season2が何よりも楽しみで、早くみなさんに伝えたくてうずうずしていました。またこの作品に参加できること、とても光栄に思います。今回は、現場で「色気増したな～」と言われていた南条にもぜひ注目して頂けたら嬉しいです! 恋とメイク、どちらもパワーアップした物語になっています。放送をぜひ楽しみにしていてください!

押田岳

Season2放送決定おめでとうございます! 1の時にファンのみなさまのお声次第ではイベントも!? なんて言ってたら2ができました。またこのメンバーで集まれる機会をありがとうございます。ぜひ皆様、久々のコスラバ楽しんでください!

中村優一

『コスメティック・プレイラバー』の世界に戻ってきました!! 再び田之内さんとして、棗くんと佐橋くんの関係をそっと温かく見守りながら過ごした撮影期間でした。前作を愛してくださったみなさまにも、今回の物語がより深く心に残る時間になると思います。ぜひ、楽しんでください!!

岡本夏美

Season2から新たに参加させて頂くことになりました。“コスラバ”の、愛深さや人間らしさに惹かれていたので、リサとして携わることができて光栄です。主演のお2人が紡いできた世界に、そっと交わりながら、今作も素敵なものになったらいいなと心を込めて演じました! 楽しんで頂けたら嬉しいです!

中川翼

Season1を観ていたので、『コスラバ』の世界に入れることができてとても嬉しかったです。星名理久の繊細さや葛藤に触れ、自分自身とも深く向き合えました。この作品に、そして星名くんに出会えたことを心から幸せに思います。

加藤ローサ

エマ・ローレン役で参加させて頂きました。Season2ということで現場はとても活気があり、すぐに打ち解けることができたように思います。とても楽しかったです。主演のお2人のやり取りを間近で見て、思わずキュンとしてしまう瞬間もありました。皆さまもぜひお楽しみに!

山中崇

斗真の父、佐橋紘己を務めました。バイタリティ溢れる経営者で景気のいい人物です。あやかりたいなと思いました。斗真との確執、棗くんとの関係。もしかしたら2 人の恋路に波乱が起きるかも、しれません。どうぞお楽しみに

(C)楢島さち・libre/ＮＢＣユニバーサル・エンターテイメントジャパン