ダンスボーカルグループ・M!LKが、29日に放送されるTBS系バラエティ番組『ニノなのにSP』(21:30～22:57)に出演する。

同番組は、二宮和也がMCを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げるギャップ検証バラエティ。MCは二宮なのにゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。

今回のスタジオゲストは、伊藤英明、二宮の先輩でプライベートでも仲の良い岡田准一、藤崎ゆみあ、清原果耶、そして番組2度目の出演の玉木宏が登場する。

そして、今回もさまざまな「なのに」を検証。「SNS情報だけなのにニノを探せるのか!?」や、日常生活なのにアクションを考えてしまうほどアクションへの探究心が強すぎる岡田は、二宮との即興アクションを熱望。なかなか見られない2人のアクション対決が実現するなど、さまざまな「なのに」を検証していく。

SNS情報だけ“なのに”二宮に会える? M!LKが韓国・釜山でアポ無し検証

釜山国際映画祭のため韓国へ渡ったMCの二宮。世界で活躍する俳優でありながら、国民的アイドルである嵐の二宮なら、行く先々で目撃情報がSNSに上がるはず。二宮に会うため、SNSに上がった情報だけを頼りにM!LKが韓国へ。これまで番組で体を張った検証ロケに挑戦してきたM!LKが、“ご飯に連れて行ってほしい”と訴えるため韓国で二宮を大捜索。異国の地で、SNS情報だけで実際に会うことはできるのか。

初めて作る料理“なのに”スマホなしでおいしく完成するのか?

今の時代、料理をするときにスマホを利用してレシピを確認することは当たり前。料理はそこそこするが、レシピはスマホ頼みというZ世代・おじゃすが、スマホもレシピもなしで料理名だけで作り上げることができるのか? を検証。お題はエビチリ・豚の角煮・パエリア・ショートケーキの4品。想像を超える奇跡の料理が誕生する!?

