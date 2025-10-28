日本テレビは、AIと人間が共演する縦型ショートバラエティコンテンツ『びっくりあいらんど』を、サイバーエージェントの協力で制作。11月17日からTikTokで配信される。

藤本敏史(FUJIWARA)、百田夏菜子(ももいろクローバーZ)、松村沙友理、関哲汰(ONE N' ONLY)、梶原叶渚、溝端葵、クロちゃん(安田大サーカス)が出演するこのバラエティで彼らが挑むのは、AIが生成する“想像を超えた世界”の中で繰り広げられるさまざまなショート企画。

“AIの島”を舞台に、AIが作り出す非現実的な世界に人間が巻き込まれていく。AI生成による現実ではあり得ないシーンが次々と展開され、出演者たちはその映像空間でリアルな驚きや笑いを見せる。

その代表的なシリーズが、AIが生み出す仮想世界で戦隊ヒーローに変身する「ビビリ戦隊」。落下、爆発、変身などAIが生成する見たことのない画の中で、出演者が驚き・ツッコミ・ボケをリアルに展開していく。

ほかにも、AIが作った変顔映像と本気でにらめっこする「AIにらめっこ」も。配信は週4回以上を予定している。

深津功プロデューサーは「人の感情豊かなリアクションをAIが受け取り、新しい笑いの可能性と予想外の映像が生まれる。その“化学反応”を本気で確かめたくて、『びっくりあいらんど』を企画しました」と制作意図を語る。

初回撮影を終えた藤本は「『バラエティもここまで来たか!』という感じです。えらく進化したバラエティをお届けできるのではないでしょうか」と手応えを語り、百田も「最新技術を使って、今まで撮影したことがない方法で撮影しました。早くたくさんの方に見てほしいなと思います」と撮影を振り返った。

コメント全文は、以下の通り。

藤本敏史（FUJIWARA）

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

「バラエティもここまで来たか！」という感じです。えらく進化したバラエティをお届けできるのではないでしょうか。

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

注目してほしいのは「釣り」かな。「えっ、ホントに釣ってるんでしょ？」と驚くくらいのリアルな映像をお届けできると思います。それと、僕がこの世界での36年間で培ったリアクションも見て頂きたいです。AIと僕のリアクションが非常にマッチしていると思います！

百田夏菜子（ももいろクローバーZ）

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

最新技術を使って、今まで撮影したことがない方法で撮影しました。「こんなに発展してるんだ」と驚きました。今の時代だからこそできる最新技術を使ったバラエティになっています。みんなが初めてで、みんなが新鮮で、みんながちょっと手探りで作っているところが“初回！”という感じです。初回に携われることはすごく幸せなことで、みんながワクワクしながら撮影しています。早くたくさんの方に見てほしいなと思います。

ドラマ仕立てになっていて、設定がしっかりとしていて、キャラクターにメンバーカラーがあったりすることも、すごく面白いなと思います。私は「ビビりレッド」です。レッドは普段から活動の中で身につけている色なのですが、メンバーが今回出演の7人に変わるととても新鮮な気持ちで撮影できました。ドラマチームが撮影をしているのですが、ドラマとバラエティの融合も楽しんで頂けたらなと思います。

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

レンジャー7人が全員揃ってしっかり撮影しているので、初めてレンジャーに変身する瞬間などを見て、これからこういうふうに始まっていくのだと感じてほしいです。

松村沙友理

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

撮影をしてもどうなるのか分からない部分もあり、完成が楽しみです！しっかり作り込まれていて凄い映像になりそうだなと感じました。

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

みなさんの想像を超える映像が楽しめると思います！配信されたらどこまでがリアルでどこからがAIなのか境目がわからなくなる不思議な感覚をぜひ楽しんでください！

関哲汰（ONE N' ONLY）

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

台本を読んだときに「AIと一緒に」と書かれていて、初めてのことだったので「どういうことだろう？」と思っていたのですが、実際に撮影に入ってみて、「ああ、こういうことか」とすぐに理解できました。ドラマとしてのストーリーを演じる部分もありながら、バラエティ的な即興性もミックスされていて、初めての経験でしたがとても楽しかったです。芸人さんとご一緒する機会もあまりなかったので、とても勉強になりました。

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

正直、完成したものがどのようになるのか分からないのですが、想像をはるかに超えてくると思います。人間だけではできない表現の壁をAIを交えて超えていくという新しい部分にぜひ注目して頂けたら嬉しいです。

梶原叶渚

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

バックに映像が投影されているのでお芝居がすごくやりやすかったです。でも、なにか、不思議な感じがしました（笑）カメラと一緒に背景が動いたり、AIを交えた撮影の仕方も普段撮影しているドラマなどとはぜんぜん違いました。新しいことがいっぱいで、すごく楽しかったです。

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

最新のAIとリアルが組み合わさることは今までにないと思います。見ている方々も初めて見るような映像になると思いますが、だからこそ楽しめると思います。出演者も面白くて楽しい方々ばかりで、撮影も楽しかったです。絶対に面白いものになっていると思います。

溝端葵

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

背景がAIという状況での撮影は初めてで、完成したものがどういう画になるのか分からないまま撮影に挑みました。まだ、分かりません（笑）

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

「お菓子の街」は、背景は作られたものだったりするのですが、お菓子は本物だったりします。でも、AIが作り出した仮想のお菓子を投げられたあとに本物の生クリームをつけられたりします（笑）本物と仮想現実が混ざり合っているところが見どころだと思います。

クロちゃん（安田大サーカス）

――新時代のバラエティ企画の撮影を終えた感想をお願いします

どんなふうになるのか、正直、まだよく分かっていません（笑）分かっていないのですが、何が起きるのかという楽しみの方が勝っています。配信が開始されるタイミングで自分たちも一緒に見ると思いますので、そこで視聴者のみなさんと一緒に驚けたらなと思います。撮影はめっちゃ楽しかったです。

――配信を楽しみにしている視聴者へ見どころのメッセージをお願いします

一番最初に僕がトップバッターで出ると思いますので、一番最初をお見逃しなく！

企画・プロデューサー：鈴木努氏（日本テレビ）

――AIのような最新技術とバラエティを融合させる同コンテンツは、どのような狙いから生み出されたのでしょうか？また、今後どのような可能性があると思いますか？

うわわわわわ！！！！びっくりした！！！ぷぷぷぷ、クスクス。そんな反応をしてもらえたら泣いて喜びます。愛（AI）のあるびっくりを！をテーマに藤本さん、百田さんをはじめとする素敵なキャストの皆さんとお届けするショートコンテンツをぜひ、お楽しみください。

安藤達也氏（サイバーエージェント インターネット広告事業本部）

――AIのような最新技術とバラエティを融合させる同コンテンツは、どのような狙いから生み出されたのでしょうか？また、今後どのような可能性があると思いますか？

「AIで「面白い」を作れるか？」というピュアな問いから生まれたプロジェクト。「AIってこんなことまでできるんだ！」というAIの技術自慢じゃなくて、文字通り「面」が「白く」なるような心が動くコンテンツが作れるか。

「AIってなんか怖い…！」「気持ち悪い…！」「なんか騙された感じする…！！」そんなちょっと残念な気分にならないAIと愛に溢れたエンタメを目指して、「面白い」に愛と情熱を持ったキャストやスタッフの皆さんとともに、素敵な愛（AI）をお届けできたらうれしいです。

プロデューサー：深津功氏（日本テレビ）

――AIのような最新技術とバラエティを融合させる同コンテンツは、どのような狙いから生み出されたのでしょうか？また、今後どのような可能性があると思いますか？

人の感情豊かなリアクションをAIが受け取り、新しい笑いの可能性と予想外の映像が生まれるその“化学反応”を本気で確かめたくて、『びっくりあいらんど』を企画しました。テクノロジーと人の感情が交わる瞬間、映像も日常の一コマも、もっと魅力的になる。素晴らしい出演者と制作陣がお送りするコンテンツで、“生成AI動画”の新しい可能性を感じていただけたら嬉しいです。