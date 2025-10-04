俳優の松村沙友理と白洲迅がW主演する映像配信サービス・Leminoのオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』(4日24:40～配信スタート、以降毎週土曜0:00最新話配信 ※全10話)。X(Twitter)で多くの支持を集めた共感型エッセイ『今日もふたり、スキップで ～結婚って“なんかいい”』(著：ものすごい愛／大和書房刊)を原案に、平凡な毎日に潜む“なんかいい”瞬間をすくい取った新感覚のドラマだ。

平凡だけど幸せな夫婦生活をユーモアたっぷりに描き、「結婚って“なんかいい”」「こういうこと“あるある”!」と、観る者に思わせ、つい誰かと語り合いたくなるドラマにちなみ、「一緒に暮らす上でこれだけは譲れないこと」から「倹約家とケチの違い」、さらには「愛してやまないもの」に至るまで、妻役の松村と夫役の白洲にクロストークを展開してもらった。

「丁寧な暮らし」への憧れに共感

――お二人が感じる、「妻」と「夫」それぞれの役柄の魅力とは?

松村：妻はすごく心がアクティブで、外の世界にも興味があるところが素敵だなと思いました。2話で妻が「丁寧な暮らし」に憧れて始めるんですけど、私自身もその気持ちはすごくよくわかります……って、つい話をちょっと盛っちゃいましたけど(笑)、私の場合は心の中で「丁寧な暮らしをしたいな」と思ってるだけで、実際にはまだ始められてもないのかもしれません。それこそ、朝からパンを焼いて、目玉焼きを作って、コーヒーを淹れて…みたいな優雅な生活ができたらいいなと思っていた時期はありますが、続かないどころか、まだ一度もやったことさえなかったです(笑)

白洲：(笑)。家にお花はありませんか?

松村：お花はある。お花だけは家にもあるんですよ!

白洲：ちゃんと枯らさないでいられます?

松村：でもね、花って枯れますよね?

白洲：まぁね(笑)。そりゃ「花はやがて枯れる」は真理ではあるんだけれども。

松村：仕事柄、お花を頂く機会も多いので家に花瓶はたくさんありますし、私もお花はきれいでかわいいとは思うけど、愛するところまではいっていないのかもしれません。そこは私と妻の共通点ですね。

白洲：ハハハ(笑)。いいよね、松村沙友理さんのそういうとこ(笑)。僕が演じる夫は、「この人いったい人生何周目なんだろう?」って思うくらい悟っている人という印象です。この夫婦は人間的には全然違う凸凹コンビなのに、「お互いのことが大好き!」という点だけが本当にシンデレラフィットしちゃってるんです。そこが彼らの原動力であり、それさえ大事にすればどうにかなるんじゃないかと思いながら演じました。

――松村さんから見た夫の魅力は?

松村：私が夫に対してすごくいいなと思ったのは、妻の個性を全て肯定してくれるところ。それこそ妻が「やりたい!」と言い出したことに関しては、夫は基本的に何でも「いいよ」って受け止めてくれるんです。どれほど妻の寝相が悪くとも、「この妻とどうやって共存していこうか」という方向にシフトチェンジしてくれる。どちらか一方だけが無理に我慢することなく、丸ごと全部受け入れながら、仲良くしていられるところが素敵だなって思いました。

――確かに。劇中の夫と妻からは、ざっくばらんに接しながらも、お互いを尊重している感じがすごく伝わってきます。

共同生活で譲れない「食」の志向

――お二人は、誰かと共同生活を送る上で、別に妥協してもいいと思えることと、「これだけは絶対に譲れない」と思うことはありますか?

白洲：僕、大抵のことに関しては、自分とは全然違うくらいの人の方がむしろいい、とすら思ってるんです。その方が、お互いの人生がより一層豊かになると思うから。ただ、食に関することだけは、同じじゃないと絶対ダメ! “絶対”はちょっと言いすぎかもしれないけど…(笑)、興味がある人がいいな。

松村：私もそう! 映画の趣味が違うとかは全然大丈夫なんですけど、食だけは共有したい。それこそ一緒に旅行に行くぐらい趣味もピッタリな友達がいるんですけど、なぜかご飯の好みだけは全く合わなくて。友達は嫌いな食べ物もたくさんあるから頼んでも4分の3ぐらい私が食べることになるんです。たまにだったら「ラッキー!」って思えるんですけど、毎日となると、さすがにちょっと厳しいかもなって。

――では、お金に対する価値観についてはどう思われますか? 例えば、劇中の夫は、普段は会社にも水筒を持参するくらい質素で倹約家ですが、寝具や家具など、自分が大事だと思うものに対しては、惜しみなくお金をかけたいタイプですよね?

松村：あの感じはいいですよね。人としてちゃんとしてる感じがする。寝具を買う時も、「人生において、いかに寝ている時間が長いのか」を説明してくれたりするので。

白洲：そう! すごく理にかなってる。

松村：私、子どもの頃から「ケチな人だけはやめとけ!」って、お母さんに口酸っぱく言われて育ったんです。だからどうしてもケチな人だけはホンマにイヤなんです。

白洲：倹約家とケチは違いますもんね。でもその境界線ってどこにあるんだろう?

松村：うーん……。私は、「人に何かをしてあげたい」という気持ちがあるかないかの違いやと思う。夫は妻にプレゼントを買ってくれたりするから、全然ケチじゃない!

白洲：こだわるものにはお金をかけるけど、無駄遣いはしない。いい倹約家だよね。