カッパ・クリエイトが運営する「かっぱ寿司」は11月6日、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」との「"あそべる!くるま" プレゼントキャンペーン」第1弾をかっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)で開始する。

トミカ "あそべる!くるま"プレゼントキャンペーン

"いか"を運ぶトラックがもらえる

第1弾では、お寿司の人気ネタである"いか”を運ぶ「トラック(暗いところで光るいか)」が登場。荷台の水槽に入った"いか”は、一見すると普通の白い"いか”だが、光をあてておくと暗いところで光るサプライズギミックつき。ここでしか手に入らない特別な一台に仕上げた。本企画は、ミニカーを通してお寿司のネタになっている魚や、おいしいお寿司を支える"はたらくくるま”に触れることで、お寿司の世界への興味を深めてもらい、お寿司をもっと好きになってもらいたいという想いを込めてつくられた。

かっぱ寿司 キャンペーン トミカ 「トラック(暗いところで光るいか)」

税込3,500円以上の利用で先着プレゼント

この限定トミカは、かっぱ寿司店内での飲食または持ち帰りにて税込3,500円以上利用し、会計時にレジで公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示すると先着でもらえる。会計税込3,500円で1台、税込7,000円の場合は2台プレゼントされる。デリバリーでの注文は対象外。

バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員登録が必要となる。キャンペーン期間は2025年11月6日から。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

©TOMY

「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。