かっぱ寿司は、9月18日より、「かっぱのゆる呑み」メニュータイプB店舗限定メニューにシャインマスカットの新作カクテル3種と新作おつまみメニュー3種含む全6種を販売する。

今回「かっぱのゆる呑み」のメニュータイプB店舗限定メニューに加わるドリンクは、「シャインマスカットウーロン」(570円)、「シャインマスカットカルピス」(570円)、「シャインマスカット＆グレープのコーラカクテル」(570円)の3種。

ウーロン茶の香ばしさとシャインマスカットの甘みが調和した爽やかな一杯や、カルピスのやさしい酸味とフルーティーな甘みが広がる味わい、グレープのコクとコーラの刺激が弾けるユニークな組み合わせなど、食中酒としてはもちろん、おつまみやサイドメニューと一緒に楽しめるラインアップとなっている。

また、既存の「つぶつぶ 苺果肉入りサワー」(570円)、「かっぱサワー」(570円)、「柚子はちみつサワー」(570円)などの各種サワーや、「瀬戸内海産蒸し牡蠣 たっぷりポン酢ジュレがけ」(660円)や「炙りとろ〆さば刺身盛り」(360円)といったお酒にぴったりのおつまみメニューも充実。「ちょっと一杯」を気軽に楽しめる"ゆる呑み"スタイルを、より豊富なバリエーションで提供する。