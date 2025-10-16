100円寿司チェーンの「はま寿司」は10月15日より、「はま寿司 牡蠣かきと秋の旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、浜茹でした牡蠣のぷりっとジューシーな食感が楽しめる「広島県産 牡蠣握り(もみじおろしのせ)」と、程よい歯ごたえで旨みのある「たいら貝」、サクサクとした衣と溢れる牡蠣の旨みが堪らない「広島県産牡蠣のカキフライつつみ(タルタルソース)」が、お手頃価格の110円で登場。

また、大分県産カボスと大根おろしでさっぱりとした「えび(かぼすおろし)」や、 柔らかな肉質の国産黒毛和牛のローストビーフ「黒毛和牛握り」を、いずれも176円で味わうことができる。

至福の一貫シリーズでは、脂のりが良い「地中海産本鮪大とろ」(319円)、ズワイガニのほぐし身やタラバガニのふんどし、生本ズワイガニの脚を堪能できる「かに三昧」(748円)が登場。

また、サイドメニューには、穴子やキュウリを国産湯葉で巻いた「たっぷり穴子の湯葉巻き」(319円)、ニンニクが食欲をかき立てる特製ソースでいただく「カリカリポテト 特製アイオリソース」(297円)、秋の味覚の王様“松茸”を贅沢に入れた「松茸茶碗蒸し」(363円)がラインアップされている。

さらに、はまカフェラボでは、フェアトレード茶葉を使用したベルガモットの香り豊かな「アールグレイベイクドチーズケーキ」(297円)、リンゴとカスタードの温かいパイにバニラアイスとキャラメルソースが絶妙にマッチする「ホットカスタードアップルパイ(バニラアイス添え)」(363円)が用意されている。