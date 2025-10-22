レインズインターナショナルが展開する牛角は10月29日～12月3日まで、「モンスターストライク」とのコラボキャンペーン「スタミナ超絶回復!超ジュ～神祭キャンペーン」を開催する。

限定ノベルティ付きコラボ記念限定メニュー

コラボメニュー「スタミナ超絶回復!超ジュ～神盛り」(1,958円)を牛角公式アプリ会員限定で発売する。爽やかな風味の「チキンバジル」、一頭から約200グラムしか取れない希少な「牛角上カルビ」、パンチのきいた「ブラックガーリックピートロ」の盛り合わせで、オリジナルピック付き。また、1品につきオリジナルレンチキュラーキャラメッセージカードが1枚付いてくる。カードの種類は選べず、なくなり次第終了となる。

オリジナルレンチキュラーキャラメッセージカード

店内で楽しめる超ジュ～神祭ガチャ登場

店内で回せる「超ジュ～神祭ガチャ」登場する。無料10連ガチャでオリジナルSNSアイコンがもらえる。

画面は開発中のもの

また、キャンペーン期間中に、牛角公式Xアカウント(@gyukaku29)をフォローし、「#超ジュ～神祭ガチャ」をつけて@gyukaku29をメンションの上ポストした人の中から抽選で10名に「5,000円デジタル食事券」をプレゼンする。

結果をシェアして牛角で使えるクーポンをゲット

牛角公式アプリポイントキャンペーン

牛角公式アプリをダウンロードし、アプリをレジで掲示して「モンストコラボ限定ポイント」を貯めるとオリジナルアイテムがもらえるキャンペーンも実施する。アプリ会員証の掲示で会計金額の税込2%がポイントとして貯まる。

オリジナルSNSヘッダーがもらえる

「牛角デジタルクーポン」プレゼント

コラボ開催を記念して、モンストアプリ内でゲームユーザー全員に牛角555円引デジタルクーポンをプレゼントする。さらに、対象期間中にログインしたゲームユーザー全員にゲーム内アイテムをプレゼントする。

牛角×モンスターストライクコラボチャレンジ

対象メニューの注文総数に応じて、モンスターストライクのゲームユーザー全員にデジタルクーポンをプレゼントする。さらに、コラボチャレンジ達成でゲーム内アイテムをプレゼントする。

対象メニュー

Xフォロー&リポストキャンペーン

牛角公式Xアカウント(@gyukaku29)をフォローして、キャンペーンポストをリポストした人の中から抽選で10名に5,000円デジタル食事券&オリジナルレンチキュラーキャラメッセージカードコンプリートセットが当たる。キャンペーン期間は10月29日～11月12日まで。