日本ケンタッキー・フライド・チキンは9月9日、「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレーションした「今日、ウマ娘とおさんぽしない?パック(ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付き)」(1,000円)をKFCネットオーダー限定で発売する。

「KFCさんぽ」がいつでも遊べるコンテンツとして再登場

ゲーム内でウマ娘とおさんぽをして親愛度を上げることができる「ウマさんぽ」。前回のコラボレーション時には「KFCさんぽキャンペーン」と題し、KFCのネットオーダー注文で商品を味わったり、私服で買い物を楽しんだりするおさんぽ演出を、育成ウマ娘として登場済みの全101キャラクターそれぞれで展開。SNSを中心に大きな反響を呼んだ。今回、いつでも遊べるコンテンツとなったウマさんぽのおさんぽ先として「KFCさんぽ」が再登場する。

今日、ウマ娘とおさんぽしない?パック」発売

KFCさんぽの再登場を記念した商品をKFCネットオーダー限定で発売する。購入者全員に、ゲーム内で使用できる「回復アイテム」と交換できるシリアルコードをプレゼント。KFCの定番商品「オリジナルチキン」が詰まったバーレルと、「ビスケット」の2種類が登場し、ゲーム内でウマ娘達をサポートする。

オリジナルコラボレーショングッズが当たる

同商品を購入すると、オリジナルコラボレーショングッズがあたる抽選に参加できる。景品はそれぞれ100名ずつ、合計300名にプレゼントする。

A賞の「ジオラマアクリルスタンド」は、KFC店舗を背景に、思い思いのKFC商品をそれぞれ手に持った8人のキャラクターが描かれた限定デザインとなっている。

B賞の「トレーディングカード 9種セット」は、各種トレーディングカードをセットにしてお届け。「ゴールドシップ」が、KFC創業者であるカーネル・サンダースの姿に扮した「カーネル・ゴルシ」など、本コラボレーション限定の装いとなっている。

C賞の「コラボデザインKFCカード(500円分)」では、「サトノダイヤモンド」や「キタサンブラック」など、計8人がKFCロゴ風に描かれた限定デザイン。KFCを利用の際、実際に使用できる。