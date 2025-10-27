セブン₋イレブン・ジャパンは昨年に続き、「カントリーマアムアイスサンド」を、全国のセブン‐イレブンで10月28日より限定発売する。
砕いたカントリーマアム入りのバニラアイスを、大きなカントリーマアム2枚でサンドした。外はさっくり、中はしっとりとしたクッキーと、滑らかなアイスの食感で、カントリーマアム好きにはたまわらないボリューム感と多彩な食感が楽しめるアイスサンドとなっている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
