本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のかぼちゃを使用した和菓子や、食感の幅を楽しめるスモアなど、今の季節しか楽しめない新作スイーツが発売されています!

【2025年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年10月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【2025年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブン‐イレブン】クリスマス商品の予約開始 - 定番ケーキがリニューアル、「ちいかわ」や「パペットスンスン」も
【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブンイレブン】今年のちいかわケーキは「夢見るわくわくクリスマス」 - パペットスンスンがセブンクリスマス初登場
【2025年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブン-イレブン】Happyくじ「Disney Wishing Stars」発売 – A賞はノックに乗ったエルサ
関連画像をもっと見る

2025年10月の新商品5品まとめ(10月14日～10月20日)

「スモア～マシュマロ&生チョコ～」(216円)

  • 「スモア～マシュマロ&生チョコ～」(216円)

    「スモア～マシュマロ&生チョコ～」(216円)

価格 : 216円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ザクザクとしたビスケットを敷いた、食感が楽しいマシュマロスイーツです。温めるとマシュマロと生チョコがとろけることで、さらに食感が際立ちます。

「かぼちゃ&マスカルポーネ生どら焼」(248円)

  • 「かぼちゃ&マスカルポーネ生どら焼」(248円)

    「かぼちゃ&マスカルポーネ生どら焼」(248円)

価格 : 248円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ココア風味のどら焼生地でかぼちゃあんとマスカルポーネホイップを挟んだ商品です。

「7プレミアム クッキークリームアイス」(213円)

  • 「7プレミアム クッキークリームアイス」(213円)

    「7プレミアム クッキークリームアイス」(213円)

価格 : 213円
販売地域 : 全国

バタークッキーを混ぜ込んだミルクアイスの上に、チョコレートとココアクッキーをのせた食感が楽しめるカップアイスです。

「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」(192円)

  • 「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」(192円)

    「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」(192円)

価格 : 192円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もちもちの生地でかぼちゃあんを包み、黒ごまをまぶして焼き上げた胡麻団子です。

「7プレミアム しろふわチーズスフレ 3号」(429円)

  • 「7プレミアム しろふわチーズスフレ 3号」(429円)

    「7プレミアム しろふわチーズスフレ 3号」(429円)

価格 : 429円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

チーズのコクと乳風味豊かな味わいを楽しめる3号サイズのスフレチーズケーキです。

まとめ

かぼちゃあんを包んだ「かぼちゃ&マスカルポーネ生どら焼」や「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」は、この季節だけの特別な秋の和菓子。

ザクザクとしたビスケットと、とろっとしたマシュマロとチョコレートを楽しめる「スモア～マシュマロ&生チョコ～」や、バニラアイスにチョコレートとココアクッキーをのせた「7プレミアム クッキークリームアイス」は、食感が楽しい一品です。

さらに、チーズの深みある味わいが魅力の「7プレミアム しろふわチーズスフレ 3号」は、シェアにもぴったり。この秋は、ぜひお近くのセブン-イレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら