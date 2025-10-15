【2025年10月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、旬のかぼちゃを使用した和菓子や、食感の幅を楽しめるスモアなど、今の季節しか楽しめない新作スイーツが発売されています!

2025年10月の新商品5品まとめ(10月14日～10月20日)

「スモア～マシュマロ&生チョコ～」(216円)

価格 : 216円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ザクザクとしたビスケットを敷いた、食感が楽しいマシュマロスイーツです。温めるとマシュマロと生チョコがとろけることで、さらに食感が際立ちます。

「かぼちゃ&マスカルポーネ生どら焼」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ココア風味のどら焼生地でかぼちゃあんとマスカルポーネホイップを挟んだ商品です。

「7プレミアム クッキークリームアイス」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 全国

バタークッキーを混ぜ込んだミルクアイスの上に、チョコレートとココアクッキーをのせた食感が楽しめるカップアイスです。

「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」(192円)

価格 : 192円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

もちもちの生地でかぼちゃあんを包み、黒ごまをまぶして焼き上げた胡麻団子です。

「7プレミアム しろふわチーズスフレ 3号」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

チーズのコクと乳風味豊かな味わいを楽しめる3号サイズのスフレチーズケーキです。

まとめ

かぼちゃあんを包んだ「かぼちゃ&マスカルポーネ生どら焼」や「揚げない胡麻団子 かぼちゃあん」は、この季節だけの特別な秋の和菓子。

ザクザクとしたビスケットと、とろっとしたマシュマロとチョコレートを楽しめる「スモア～マシュマロ&生チョコ～」や、バニラアイスにチョコレートとココアクッキーをのせた「7プレミアム クッキークリームアイス」は、食感が楽しい一品です。

さらに、チーズの深みある味わいが魅力の「7プレミアム しろふわチーズスフレ 3号」は、シェアにもぴったり。この秋は、ぜひお近くのセブン-イレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用