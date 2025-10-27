ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が27日、東京・日比谷で行われた「第38回東京国際映画祭」(TIFF)のレッドカーペットに登場した。

岩田剛典

コンペティション部門に選出された『金髪』で主演を務める岩田は、坂下雄一郎監督、共演の白鳥玉季とともに登場。エキストラの金髪集団を引き連れてレッドカーペットを歩いた。

同作は、日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という現代社会の問題を題材に、大人になりきれない教師が生徒たちに振り回されながらも成長していく様を描く物語。主演を務める岩田剛典が30歳の冴えない中学校教師・市川を演じる。

今年の東京国際映画祭は、10月27日から11月5日の10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催。「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」を目指し、新部門の創設など、映画人や映画ファンの交流の場を様々な形で実現させていく。

「コンペティション部門」は、108カ国・地域から寄せられた1970本の中から15作品が選ばれ、日本からは『金髪』(坂下雄一郎監督/岩田剛典主演)と『恒星の向こう側』(中川龍太郎監督/福地桃子主演)の2作品が選出されている。

撮影:蔦野裕