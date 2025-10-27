レディオヘッドが語る活動休止と再始動の背景、イスラエル・パレスチナ問題との向き合い方

レディオヘッド（Radiohead）がまもなく行われるヨーロッパツアーや、バンドとして約10年の休止期間が必要だった理由について、久々の全員インタビューで明かした。

活動休止と再始動の背景

「たぶん、少し歯車が噛み合わなくなってしまったんだ。だから止まらざるを得なかった」と、トム・ヨークは英紙『The Times』に語っている。彼によれば、2016年のアルバム『A Moon Shaped Pool』を携えたツアーの終盤はこうだったという。「いろんな要素が重なっていた。ライヴ自体は最高だったけど、”このまま崖から落ちる前に、一度立ち止まろう”って感じだったんだ」

ヨークはさらにこう続ける。「どのみち、僕は止まる必要があった。というのも、自分に”喪に服す時間”を与えていなかったから」と語り、2016年にがんで亡くなった元パートナーであり、子どもたちの母親でもあるレイチェル・オーウェンの死について言及した。「その悲しみは、いろんな形で表に出てきていたんだ。それで”これはちゃんと向き合わなきゃいけない”と気づいたんだよ」

「音楽は、物事に意味を見出すための方法になり得る。でも、自分の調子が悪いからといって、それをやめなければならないなんて……？ たとえどん底にいても、それは無理だった」と、当時のツアーについてヨークは振り返る。「何かにつかまっていたかったんだ。でも、これまでの人生で、音楽に救いを求めてピアノを弾いても、それが本当に痛かったことがある。身体的に。音楽が痛いんだ。トラウマを通過している最中だからね」

ギタリストのエド・オブライエンは、『A Moon Shaped Pool』ツアーの終盤には「事実上、レディオヘッドをやり切っていた」と語った。「最後のツアーはあまりよくなかった。ライヴは楽しめたけど、それ以外の部分が嫌でたまらなかったんだ。僕らはバラバラで、完全に燃え尽きていた。そういうことは起こるものさ。だって、これは僕らの人生そのものなんだから。他に何がある？ 成功って人をおかしくするんだよ。ただ、もうやりたくなかった。それをみんなに伝えた」と彼は明かしている。

「その後、僕は”魂の長い暗夜”をくぐり抜けた。深い鬱に陥って、2021年にはどん底にいた。でも、その暗闇を抜けて気づいたのは、”僕はやっぱりこの仲間たちが大好きなんだ”ということだった。彼らと出会ったのは17歳のとき。もう二度とできないと思っていたけど、改めて思うんだ。僕らには本当に素晴らしい曲があるって」

11月4日のスペイン・マドリード公演から始まる今回のヨーロッパツアーに向けて、トム・ヨークは65曲に及ぶ候補曲リストをメンバーに送ったという。「僕ら全員、それを必死で練習してるところだよ」とギタリストのジョニー・グリーンウッドは語る。「でもトムが来て、”その半分はやめよう”って言うんだ（笑）」。最近の再結成ツアーのように固定されたセットリストではなく、公演ごとに内容が変わる予定だという。トムも「曲が多すぎるんだ」と笑いながら付け加えた。

イスラエル・パレスチナ問題との向き合い方

またバンドは、イスラエルとハマスの紛争、パレスチナにおける「ジェノサイドの隠蔽」とされる問題についても長く語った。ジョニー・グリーンウッドはイスラエル人アーティストのシャローナ・カタンと結婚しており、同地域で多くの時間を過ごしているという。

「最近、何度か街中で”Free Palestine！（パレスチナを解放せよ！）”と叫ばれたことがある」とトム・ヨークは語っている。「ある人と話したんだけど、彼の言い分は”あなたには発言の場があり、責任がある。ジョニー（・グリーンウッド）と距離を置くべきだ”というものだった。でも僕は言ったんだ。”ロンドンの街角で、君と僕がこうして言い争っている間に、本当にICC（国際刑事裁判所）の前に立つべき犯罪者たちは、僕らがSNSや公の場で揉めているのを笑って見てるんだ。彼らは何の罰も受けずに、人を殺し続けているのに”って。それは無力感の表れなんだ。純粋さのテストというか、アーサー・ミラーの”魔女狩り”のようなものさ。怒りや失望の気持ちは理解できるけど、それをぶつけられる側に立つのは奇妙な気分だよ」

バンドの中でも、特にエド・オブライエンはSNSで「Free Palestine（パレスチナに自由を）」の立場を明確に示してきた。一方で、ドラマーのフィル・セルウェイは次のように語っている。「BDS（ボイコット・投資撤退・制裁運動）が僕たちに求めていることは、現実的には不可能なんだ。彼らは”ジョニーと距離を置け”と言うけれど、それはつまりバンドの終わりを意味する。ジョニーは信念のある立場から行動しているんだ。だけど、これまで共鳴してきたアーティストたちから疎外されるのは、複雑な気分だよ」

また、今回のヨーロッパ公演後のバンドの今後について、新曲を披露する予定があるかどうかも質問された。「わからないね。ツアーの先のことはまだ考えていない」とジョニー・グリーンウッドは答えた。トムも「ここまで来られただけで、ただ驚いている」と笑った。

＊レディオヘッドのライブアルバム『Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009)』日本盤は10月31日リリース。詳細はこちら。

From Rolling Stone US.