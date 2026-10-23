アジアン・ソウルを鳴らすバンドHALLEY、キャリア初韓国・ソウル公演決定

東京を拠点に活動するR&Bバンド、HALLEYのキャリア初となる韓国・ソウル公演が12月に開催決定した。

共演には、今年のShimokitazawa SOUND CRUISINGへの出演も記憶に新しい韓国のオルタナティブ・バンドoff the menuを迎える。以前より、off the menuの2024年の来日公演にHALLEYが出演、今年初めにはHALLEYの楽曲をリミックスしたシングル「Billet-Doux - off the menu Remix」が発表されるなど、長きにわたって音楽的な交流を続けてきた2組が、ついに韓国で再会する。

公演チケットは日本からも予約可能となっている。

＜ライブ情報＞

HALLEY Live in Seoul

2026年12月13日（日）

open 18:30／ start 19:00

会場：SPACE SODA2002 （서울특별시 마포구 희우정로5길 29）

出演：HALLEY、off the menu

チケット予約：Google Formよりご予約 *日本語対応

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA2bl2VGRbtKWX_REce2k8TGT-eFuB5XqqUtnBd-3_G4R3iw/viewform?usp=send_form

前売り：43,000KRW（＋1ドリンク）

当日：48,000KRW（＋1ドリンク） *現地紙幣での現金対応

※日本からお越しのお客様

予約フォームにて「日本からのご参加（当日現金払い）」をご選択ください。

会場受付にて予約名を確認し、当日現金払いにてご入場いただけます。

制作：Balsin