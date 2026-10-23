NY発オルタナティブポップ・トリオCHANPAN、初来日公演決定

ニューヨークを拠点に活動する3人組バンドChanpan（チャンパン）が、最新EPのタイトルを冠した”autogratis”ツアーのヨーロッパとアジア公演の日程を新たに公表。最新シングル「speculations」とそのミュージックビデオも解禁された。

新曲「speculations」は、オスカー・シェラー（ピンクパンサレス、ザラ・ラーソン、ケレラを手掛ける）がプロデュースを担当。チャンパンならではの大胆かつ反骨精神溢れるサウンドを基調としながら、4つ打ちのキック、耳に心地よいシンセを鳴らし、そしてアコースティックギターからダンスフロアを熱狂させる力強いドロップへと一気に展開。新たに始まった音楽キャリアに伴う期待や不安を歌い上げ、そして最終的には、その不確かな感情のすべてを振り払い、前へと進むアンセムへと昇華する。

主にVHSテープを使って撮影されたミュージックビデオには、コニーアイランドの遊園地やボードウォークを訪れたメンバーが、心ゆくまで楽しむ様子がDIYスタイルで捉えられている。アトラクションからアトラクションへと日没まで踊って遊び続ける、彼らのカタルシスの瞬間が映し出される。この新曲について彼らはこう語る。

「”speculations”には、新たな音楽キャリアへと踏み出す私たちの自己疑念が描かれていますが、最終的には恐れずに前進するのだという決意が込められています。この曲を聴いて、他人の目など気にせず自由に踊ってみてください！」

新曲「speculations」は、6月にリリースされた彼らの最新EP『autogratis』と8月にリリースされたリミックスEP『autogratis (Remixes)』以来となる作品。リミックスEPには、HOMESHAKE、Salami Rose Joe Louis、Tom VR、Risa Taniguchiらによるリミックスが収録され、進化を続ける3人組のサウンドが更に前進を遂げている。現在チャンパンはこれらの作品を携えてアメリカ・ツアーを行っており、10月末の地元ニューヨークBabys All Rightでの公演で一旦締めくくり、その後にアジアからヨーロッパへとツアーを続行する。

EP『autogratis』でチャンパンは、前EP『endlessly』の世俗性から一歩踏み出し、脆さや自己解放感が織り交ぜられた、より個人的な領域へと踏み込み、目まぐるしく変化する彼らの日常を描き出す。EP全体を通して、彼らの本能的で飾らない創造性が存分に発揮され、シングル「i got a gun」、「confessions part iii」、COLORSでのパフォーマンスで初披露された「buzzin」などの楽曲を収録。

チャンパンのストーリーは、ニューヨークのチャイナタウンの路上からスタート。グレース・ダムダウ（they/them）と、一卵性双生児のランスとマシューのトラン兄弟（he/him）の３人は、デビューEP『air ride + attack』のレコーディング資金を稼ぐために路上パフォーマンスに着手。今年の夏先までに彼らのチャイナタウンの路上からガバナーズ・ボールの初フェス出演へと飛躍を果たし、Rolling Stone、Cosmopolitan、The FADERといった多数のメディアから取り上げられた。Teen Vogueは彼らのパフォーマンスを特集し、”地元出身タレントによる成功物語”と称え、ニューヨークの路上ライブから最大級のフェス出演へと至る経緯を辿りつつ、彼らが今後注目すべき存在であると紹介した。

アメリカ・ツアーに続いて11月からチャンパンはアジア/UKヨーロッパツアーを開始。12月１日には、東京・代官山UNITで初来日公演を開催する。

＜リリース情報＞

「Chanpan autogratis World Tour」来日公演

2026年12月1日（火）代官山UNIT

開場 / 開演：18:00 / 19:00

主催：MODERN SKY JAPAN

お問い合わせ先：info@modernsky.jp

公演特設サイト：https://chanpan.modernsky.jp/

＜リリース情報＞

CHANPAN

ニュー・シングル「speculations」

配信中

レーベル：EQT Recordings

配信リンク：https://chanpan.lnk.to/speculations

リリース日：2026年10月20日

Website: https://chanpanmusic.com/