日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)が、きょう27日に放送される。

「県民の日ニュース群馬編」では、放送翌日の28日が「群馬県民の日」であることにちなんでキャスターに8年ぶりの登場となる井森美幸を迎え、群馬県のホットなニュースを紹介。各種ランキングで群馬県がトップを獲得したもの、最下位に沈んだものを紹介しつつ、群馬を代表する大スターに関わる問題も。そして番組ではおなじみのあの珍スポットの館長から、村上信五＆マツコ・デラックスにメッセージが寄せられる。

「街行く人の読書事情を調査した件」では、放送日の27日が「読書の日」であることに合わせて、普段どんな本を読んでいるのか街頭インタビューで調査。スマホを持ち込めない小学生が学校に持っていく小説とは。渋谷の女子高生が参考にしているシリーズとは。 雑誌しか読まない人や専門的な古本屋などの意見も聞きつつ、最新の読書事情に迫る。

「夜ふかし的街角法律相談所」では、街行く人の法律的なお悩みを番組でもおなじみの菊地幸夫弁護士がその場で解決。女性の露出ファッションの限界、チンコの勝ち分への税金、なぜ中学生から電車は大人料金なのか…など、法律とは関係ない人生相談的なお悩みも次々と飛び出す。

「ヨヤクナシガールズの万博最終日問題」では、先日閉幕した大阪・関西万博で番組が注目していたインドネシア館のスタッフ「ヨヤクナシガールズ」の万博最終日の様子に密着。パビリオン前で行われたラストステージは大勢の観客を集めて大盛り上がり。そして終了後にはガールズたちから村上＆マツコに向けてメッセージを送る。

「ヨヤクナシガールズ」は、大阪・関西万博のインドネシア館が「予約なしで入れる」ことを歌とダンスで明るくパフォーマンスしていた面々。SNSで話題化し、『月曜から夜ふかし』の特集で全国区の知名度となった。

