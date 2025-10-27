【10月25日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

10月25日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 今回はさつま芋や小豆など、秋の味覚を使ったスイーツが多数ラインナップしています。

ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「どらもっち あんこ&ホイップ」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 258kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

歯切れのよいもちっとした生地に、ミルク感のあるホイップクリームと上品な甘さのあんこを包み込んだ「どらもっち あんこ&ホイップ」が登場。和と洋が絶妙にマッチした、ローソン定番の人気スイーツです。

「焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」(408円)

価格 : 408円

エネルギー : 505kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

さつま芋のやさしい甘みとしっとりもっちり食感が楽しめるロールケーキが登場です。紅はるかを使ったおいもクリームが口いっぱいに広がり、秋の味覚を堪能できる贅沢な仕上がりが魅力の一品になります。

「おいものクレープ」(346円)

価格 : 346円

エネルギー : 369kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

スイートポテト風味の生地に、カスタードとホイップを包み込んだ秋限定の「おいものクレープ」が登場。なかにはカラメルチップが入っており、食感のアクセントも楽しめる満足度の高い一品です。

「おいものクイニーアマン 紅はるか」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 377kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

紅はるかの芋あんを包み込んだ「おいものクイニーアマン」が登場。外はカリッと香ばしく、なかはしっとりとした生地に芋の優しい甘さが広がる、秋にぴったりの味わいが魅力です。

「シュガーマーガリンブレッド」(138円)

価格 : 138円

エネルギー : 509kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

ふんわり食感のパン生地に、マーガリンの塩味とグラニュー糖のカリッとした食感がベストマッチ! 食べ応え抜群で、朝食やおやつにもぴったりな一品です。

まとめ

10月25日以降に登場する新商品は、さつま芋やあんこを使った秋らしいスイーツが勢ぞろい! 「焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)」や「おいものクレープ」など、この季節にしか味わえないスイーツをぜひ店頭でチェックしてみてください。

