あきんどスシローは、10月に42年目の期を迎えた。一軒の立ち寿司から始まったスシローは創業時から鮪へのこだわりを今も受け継いでおり、鮪の王様“本鮪”の赤身、中とろ、大とろが一皿で食べられる「本鮪3貫盛り」を360円~で、10月14日より全国のスシローにて販売する。

10月14日からは、鮪の王様と称される“本鮪”を使用した「本鮪3貫盛り」を360円~で提供する。本鮪ならではの香りと旨みを味わう赤身、旨みと脂のバランスが良い中とろ、口の中で脂がとろける大とろが一皿で楽しめる。

その他、「厚切りびん長まぐろ」は、びん長まぐろならではのしっとりやわらかな食感、旨みをボリュームも満足の厚切りで堪能できる。また、「厚切りびん長まぐろ食べ比べ」は、厚切りびん長まぐろを2種類の食べ方で楽しめる。ひとつはそのままで、もうひとつはオリジナルの煮切り醤油で漬け、旨みを引き出した。

商品概要は以下の通り。

本鮪3貫盛り

商品名は、本鮪3貫盛り。360円~。販売期間は、10月14日~10月26日。 販売予定総数176万食。

厚切りびん長まぐろ

商品名は、厚切りびん長まぐろ。120円~。販売期間は、10月14日~10月26日。 販売予定総数54万食。

厚切りびん長まぐろ食べ比べ

商品名は、厚切りびん長まぐろ食べ比べ。120円~。 販売期間は、10月14日~10月26日。 販売予定総数111万食。