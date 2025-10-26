2018年に一般男性と結婚し、2020年に第1子女児、今年第2子女児を出産したタレントの菊地亜美。子育てをしながらテレビやYouTubeなどで活躍しており、11月29日・30日には、自身プロデュースのママフェス「MAMARIALfes.2025」を昨年に続き開催する。菊地にインタビューし、これまでの活動を振り返るとともに、変わらぬバラエティに対する熱い思いを語ってもらった。

菊地亜美 撮影:大野代樹

――2006年に「レプロガールズオーディション」に応募されたことをきっかけに芸能活動を開始されましたが、そもそも芸能界を目指したきっかけを教えてください。

テレビに出たいと思ったのがきっかけです。具体的にはわからないのですが、モーニング娘。さんが流行っていたので憧れたり、深田恭子さんみたいになりたいと思ったり、そんな感じで気づいたらテレビに出たいと思うようになっていました。

――憧れで終わらず、現実的な目標に。

小学校の遠足でカメラマンさんが写真を撮ってくれますが、プロのカメラマンさんにタダで撮ってもらえると思って、みんなと撮ってもらったあとに、「1人で撮ってもらえますか? オーディション用に」と言って、1人で撮ってもらっていました(笑)。廊下に飾られた写真で私1人だけ半身で写っているものがあって。みんな私が芸能人になりたいのを知っていたから、誰もツッコまなかったですけど(笑)

――当時の友達たちは、「本当に夢を叶えたんだな」と思っているでしょうね。

「本当になったんだね」ってすごく言われました。ファンレターに交じって、同じ学校だった人から手紙が来たりして。

――夢を叶える秘訣を教えてください。

運が良かったのと、ガッツがあったのだと思います。わざわざ北海道から上京してきましたし。

――2008年から2014年までアイドリング!!!のメンバーとして活動されていましたが、アイドルになりたいという思いもあったのでしょうか。

アイドルになりたいという思いはなかったんですけど、アイドリング!!! はフジテレビで冠番組を持っていたので、テレビに出られると思って応募しました。

――アイドルになることに迷いはなかったですか?

どんどんオーディションが進んでいくうちに、抵抗はありました。歌うの嫌だなって(笑)。友達とカラオケに行くときも、みんなの前で歌うタイプではなかったので、嫌だなと思いましたが、テレビに出られるならというノリで(笑)

――もともと想定してなかったアイドル人生は、ご自身にとってどんな経験になりましたか?

普通ではできない経験をたくさんさせてもらったなと思います。何千人の前でライブして、声援を浴びて。そんな経験なかなかできないので、貴重な経験になりましたし、楽しい10代、20代を過ごしたなと思います。

――アイドル時代からバラエティでも活躍されていましたが、テレビの中でもバラエティに出たいという思いが当時から強かったのでしょうか。

もともとバラエティに出たいと思っていました。アイドリング!!! に入ったときからメンバーやスタッフさんに「私はバラエティに出たいので、アイドルももちろん頑張りますけど、最終目標はバラエティです!」とはっきり言っていて、ライブでMCをやらせてもらったりしていたので、そこでトーク力を鍛えさせてもらった気がします。