今年8月に放送された日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48』の寄付金総額(6月1日～9月30日)が、19億5,915万23円に達した。26日に放送された事後番組『24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後』で発表された。9月までの集計としては、歴代暫定2位の募金額となる。

内訳は、一般募金(福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援)として10億3,844万8,504円、目的別募金「マラソン子ども支援募金」として7億9,186万1,759円、目的別募金「能登復興支援募金」として7,314万9,123円、目的別募金「パラスポーツ応援募金」として3,929万637円、そしてアートオークションなどによるその他支援が1640万円。

横山裕のチャリティーマラソンで実施した「マラソン子ども支援募金」については、全国606の児童養護施設へ、外食券やレジャー券を贈る取り組みや、職員不足の負担を少しでも軽くするための生活家電を届ける取り組みなどを進める。

また、9人に1人の子どもが経済的な事情で十分な食事や教育を受けられない状況にあるといわれる中、経済的な理由で食の支援を必要とするご家庭に向けて「24時間テレビ 食の支援クーポン」を届ける取り組みも進める。

目的別募金「能登復興支援募金」は、被災した学校の支援をはじめ能登の復興のために。目的別募金「パラスポーツ応援募金」は、スポーツ義足や競技用車いすの寄贈など、これからパラスポーツに挑戦する人々をはじめとした障がい者スポーツの支援のために使われる。