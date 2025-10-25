JR貨物関西支社は、1925年8月10日に大阪機関庫から移転開設した吹田機関区が今年で100周年を迎えることを記念し、EF66形・EF65形・EF64式をそろえた撮影会「極めよう直流機 ～青に酔いしれろ～」を11月16日に開催すると発表した。親子向け見学会も同日に開催する。

吹田機関区の100周年を記念して開催する「極めよう直流機 ～青に酔いしれろ～」は、吹田機関区を代表する機関車形式のひとつであるEF66形(EF66形27号機)、直流電化区間で活躍したEF65形とEF64形(どちらも番号未定)をそろえ、3機並べて庫内と屋外で撮影を行える有料撮影会。参加者に淡路屋特製「EF66 27弁当」が配られる。

開催日時は11月16日の14時30分から16時30分まで。会場は吹田機関区だが、当日の集合場所に関する詳細は申込み完了後に案内するとのこと。募集人数は先着30名。参加費は6万6,027円。10月27日10時から「Peatix」にて応募を受け付け、定員となり次第、受付を終了する。

「吹田機関区100周年記念親子見学会」は、吹田機関区で11月16日10～13時に開催。吹田市民・摂津市民限定で、保護者と中学生以下同行者の計4名(乳児は人数に含まない)を1組とし、計100組を無料で招待する。専用応募フォームで10月31日まで参加を受け付け、抽選の上で当選者へ個別に案内するとのこと。