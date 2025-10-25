LE SSERAFIM、「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」MV公開

LE SSERAFIMが、10月24日（金）にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』より、タイトル曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」のミュージックビデオを公開した。

今回のミュージックビデオは、コ・ウォンテ（고원태）監督が演出を担当。有名な写真家として知られるコ・ウォンテ監督は、LE SSERAFIMと共に初の映像演出を手掛け、新鮮な作品を完成させた。食材が空中に浮いていたり、背景を2Dアニメーションのように表現したりと、様々な映像効果と演出が印象的な作品となっている。LE SSERAFIMは、所属レーベルSOURCE MUSICを通じて、「トマトソースを浴びるシーンを撮ったとき、まるでソースでシャワーを浴びた気分でした」とミュージックビデオ制作の様子を語っている。

■LE SSERAFIM 1問1答コメント

ー1st Single『SPAGHETTI』リリースに対する感想を聞かせてください。

LE SSERAFIM：約7カ月ぶりにカムバックすることになり、とてもワクワクして嬉しい気持ちです。わたしたちLE SSERAFIMの新しい姿をお見せできると思いますので、とても楽しみにしています。一生懸命に準備しましたので、多くの方々に今作のユーモア溢れる魅力をお届けできたら嬉しいです。

ー1st Single『SPAGHETTI』について、どんな作品か教えてください。

LE SSERAFIM : 嫌いな食べ物でも、ずっと食べていると何故か手が伸びてしまう瞬間があります。その食べ物が好きだったのか嫌いだったのか分からなくなりつつ、徐々に夢中になっていく経験をすることがあります。これに似たような興味深くて中毒性のあるLE SSERAFIMの魅力を表現した作品が、1st Single『SPAGHETTI』です。絡まるスパゲッティのように、一度ハマったら抜け出せないわたしたちLE SSERAFIMの魅力が盛り込まれています。たくさん聴いていただけたら嬉しいです！

ータイトル曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」を初めて聴いた時の感想を聞かせてください。

SAKURA：ワクワクするような楽曲で、とても気に入りました。LE SSERAFIMが笑顔でパフォーマンスする姿が好きなので、今回の楽曲は、明るい表情をする部分もあり、歌詞も振り付けも面白いので、特に楽しく活動できると思いました。

KAZUHA：中毒性の強い楽曲だと感じました。ガイド音源も魅力的で、この雰囲気を上手く表現するためにたくさん研究しなければならないと思いました。

HONG EUNCHAE：独特なボーカルが目立つイントロ部分が新鮮で印象的でした。コーラスもとても楽しくて、様々な魅力をお見せできそうなので、聴いてすぐに気に入りました。

ータイトル曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」の音源、パフォーマンスのポイントを教えてください。

KIM CHAEWON：一度聴いただけで、すぐに口ずさみたくなるような中毒性の強い楽曲です。”噛んで ちぎって 味わって 楽しんでいって”、”頭の中に入り込んだ SSERAFIM”など、直観的な歌詞が聴いていて楽しませてくれます。このようなユーモア溢れる部分に注目して聴いていただけると嬉しいです。

KAZUHA：今回は、メンバー全員がビジュアルでも新しい姿をお見せできると思いますので、ファンの皆さんに喜んでいただけたら嬉しいです。また、パフォーマンスでお見せする多彩な表現にも注目してください。

ー1st Single SPAGHETTI を準備しながら特にこだわった部分はありますか。

SAKURA：タイトル曲の楽曲制作に参加できてとても楽しかったです。特にこだわった部分は、歌詞に意味を込めることです。楽しいメロディの中に確実なメッセージを盛り込むことが、LE SSERAFIMならではの姿だと思っているので、どんな言葉をお伝えするか一生懸命に考えました。

HUH YUNJIN：とても楽しく楽曲制作に取り組みました。タイトル曲は、5th Mini Album『HOT』のタイトル曲「HOT」の活動において、音楽番組で1位を獲得した日にインスピレーションを得ました。「歯の間に挟まった食べ物のように、わたしたちも多くの人の頭の中に入ることができた」という気がして、これをもとに作業を始めました。収録曲「Pearlies （My oyster is the world）」は、FEARNOT（ファンダム名）の皆さんにお伝えしたい気持ちを込めた楽曲です。是非、歌詞に注目して聴いていただけたら嬉しいです。

ーフィーチャリングアーティスト、BTSのJ-HOPEさんとの会話で記憶に残っていることはありますか。

KIM CHAEWON：本当に有難いことにJ-HOPE先輩とお話する機会があったのですが、J-HOPE先輩が「楽曲がとても良くて参加したいと思いました」「応援しています」という素敵な言葉を掛けてくださって、わたしたちもより一層頑張ることができました。

SAKURA：初めてJ-HOPE先輩がレコーディングしたバージョンの音源を聴いたとき、鳥肌が立ったことを今でも覚えています。J-HOPE先輩がフィーチャリングに参加してくださったおかげで、楽曲もさらに輝いて魅力的なものになりました。一生感謝し続けます。

HUH YUNJIN ：昨年、光栄なことにわたしがJ-HOPE先輩の楽曲に参加させていただきましたが、今回はJ-HOPE先輩がわたしたちLE SSERAFIMの楽曲に参加してくださって、本当に感謝しています。文字通り、この楽曲の「KICK （隠し味）」になってくださいました。

KAZUHA：J-HOPE先輩がレコーディングしたバージョンの音源をメンバーたちと一緒に聴いたのですが、本当に格好よくてみんなで感動した瞬間が記憶に残っています。今回のタイトル曲の「KICK （隠し味）」になっていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

HONG EUNCHAE：尊敬するJ-HOPE先輩と一緒に楽曲をお届けできることが、本当に光栄です。特に、今回の楽曲がとても良いと何度もお話してくださったので、準備するときに大きな自信を持って取り組むことができました。改めて本当にありがとうございます。

ーレコーディングの際のエピソードで、記憶に残っていることがあれば教えてください。

SAKURA：初めてレコーディングした際、プロデューサーの方にコーラス部分が上手く表現できていると褒めていただきました。とてもユーモア溢れる楽曲なので、レコーディングしている間ずっと笑顔で過ごしていた記憶があります。

HONG EUNCHAE：”歯の間に挟まった SPAGHETTI” という部分のように、ウィットに富んだ歌詞の魅力を上手く表現できるように努力しました。

ータイトル曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」をどんな瞬間や状況で聴くのが良いですか。

HUH YUNJIN：”Eat it up”という歌詞は、何かを"破る"という意味に近いため、何かをやり遂げなければならないことがあるときに、”eat it up”と歌いながら自信をつけていただけたらと思います。

KAZUHA：とても楽しい楽曲なので、個人的には運動するときに聴くことをおすすめします！わたしたちも振り付けの練習前、体をほぐすときにこの曲を聴きながらプランクをしていました。

ー現在、絡まるSPAGHETTIのようにLE SSERAFIMを魅了しているものはありますか。

KIM CHAEWON：FEARNOTです！強烈なコンセプトで、新しい姿をファンの皆さんにお届けする方法をいつも悩みながら過ごしています。

SAKURA ：運動です。今回のタイトル曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」の振り付けを練習しながら、久しぶりにメンバー全員で一緒に運動する時間もあり、個人的にも運動に楽しさを感じるようになりました。ワールドツアー以降、ランニングなどの運動を続けています！

HUH YUNJIN：今回のコンセプトのために眉毛の脱色をしたのですが、とても気に入りました！最近はこのスタイリングにハマっています。

KAZUHA：最近、スケトウダラのスープにハマっています！しきりに思い出します。

HONG EUNCHAE：アメリカーノです。毎日起きたらすぐに思い浮かぶほどハマっています。

ー1st Single『SPAGHETTI』でどんな反応を期待していますか。

LE SSERAFIM：「さすがLE SSERAFIM。LE SSERAFIMらしいけれど新しい」という反応をいただけたら嬉しいです。新鮮な姿でファンの皆さんを驚かせたいので、新しい挑戦もたくさんして、一生懸命に準備しました。楽曲とパフォーマンスはLE SSERAFIMならではの雰囲気ですが、その中でも成長した新しい姿をお届けできるのではないかと思います。

ー1st Single『SPAGHETTI』のリリースを待ちわびていたFEARNOTの皆さんに一言お願いします。

LE SSERAFIM：FEARNOT！本日ついに一生懸命準備した1st Single『SPAGHETTI』がリリースされました！ FEARNOTの皆さんがわたしたちの原動力になってくださるおかげで、素敵な作品が完成したと思います。FEARNOTの皆さんが誇りに思えるような作品になるように願っています。FEARNOTの皆さんに楽しんでいただけるように、一生懸命に、そして面白い活動にしますので、今回もたくさん期待してください。一緒に楽しく幸せな思い出を作りましょう。いつもありがとうございます！

