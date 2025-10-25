ホットランドホールディングスが運営する「築地銀だこ」は10月24日、ロサンゼルス・ドジャースがワールドシリーズ優勝を果たした場合、優勝決定の翌日(日本時間)より「たこ焼(8個入り)全品100円引き」キャンペーンを全店で実施することを発表した。

ドジャース優勝へ、銀だこが全力応援

本年度のドジャースは、チーム一丸となって見事リーグを制覇し、王座防衛の舞台に立つ。大谷翔平選手の二刀流復活による数々の偉業達成をはじめ、山本由伸投手や佐々木朗希投手など日本人選手の活躍も光り、チームの結束と勢いをさらに強めている。球団は選手やスタッフ、そして世界中のファンと共に、MLBの頂点を決める最終決戦に挑む。

同社は2024年にドジャースとパートナーシップ契約を締結し、ドジャースファミリーの一員として同球団の本拠地「ドジャー・スタジアム」内に築地銀だこを出店した。たこ焼を通じて、ドジャースおよび世界中のファンと共に、21世紀初のワールドシリーズ連覇に向け、応援の輪を広げていく。

築地銀だこ ドジャー・スタジアム店

優勝翌日から全国で割引実施

今期、ドジャースが2年連続でワールドシリーズ優勝を果たした場合、優勝決定の翌日から2日間、全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)にて、たこ焼(8個入り)が全品100円引きとなるキャンペーンを実施する。定番商品・期間限定商品のみとなり、コラボ商品など一部商品は対象外となる。