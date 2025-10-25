西武鉄道は、日本三大曳山祭りのひとつとされる「秩父夜祭」の開催に合わせ、宵宮の12月2日と大祭の12月3日に臨時特急列車を運転すると発表した。

12月2日は上り「むさし58号」を飯能駅始発から西武秩父駅始発に変更。西武秩父駅20時45分発・池袋駅22時17分着で運転する。

12月3日の下りは、臨時特急列車として「ちちぶ91・93・95・97号」(池袋駅11時55分発・12時55分発・13時55分発・14時55分発)を運転するほか、「むさし23・27・31号」(池袋駅16時0分発・17時0分発・18時0分発)を西武秩父駅まで延長運転。11～18時台において池袋駅を約30分おきに発車するダイヤを組み、秩父夜祭に向かうアクセスを強化する。

同日の上りも帰りの時間帯で増発され、飯能駅始発の「むさし」8本を西武秩父駅始発として延長運転を行う。対象となる列車は「むさし38・42・46・50・54・58・62・64号」(西武秩父駅15時46分発・16時46分発・17時46分発・18時46分発・19時54分発・20時54分発・21時54分発・22時24分発)。臨時列車の「ちちぶ92号」(西武秩父駅23時4分発)も運転する。

特急列車は全車指定席で、乗車券の他に特急料金が必要。池袋～西武秩父間の特急料金は大人900円・こども450円、所沢～西武秩父間は大人600円・こども300円、飯能～西武秩父間は大人500円・こども250円。12月2日乗車分の特急券は11月2日、12月3日乗車分の特急券は11月3日から、西武線特急券発売駅とチケットレスサービス「Smooz」、JTB各店舗で販売する。