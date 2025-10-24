BE:FIRST、世界的アイコン・Tyla来日公演のスペシャルゲスト出演決定

タイラが11月11日（火）に有明アリーナで開催する日本初の単独ライブ公演にて、BE:FIRSTをスペシャルゲストとして迎えることが発表された。

タイラは2002年生まれ、南アフリカ・ヨハネスブルグ出身。2023年7月にリリースしたシングル「Water」が世界的ヒットとなり、グラミー賞、BETアワード、Billboardアワード、MTVアワード、MTV EMAといった主要音楽賞を次々と受賞した。現在までに同曲の総再生数は14億回を突破し、日本国内でも1,900万回以上再生されている。2024年3月には待望のデビュー・アルバム『Tyla』をリリース。同年夏にはサマーソニック2024で初来日を果たし、その圧巻のパフォーマンスが大きな話題を呼んだ。ジャンルにとらわれず、ポップ、R&B、アフロビーツ、そしてアマピアノ（南アフリカ発祥のハウス、ヒップホップ、ジャズ、クワイトミュージックを融合させた最新のダンスミュージック）を巧みに取り入れた音楽性で、世界中の音楽ファンを魅了し続けている。

BE:FIRSTは、SKY-HI率いるBMSGに所属するダンス＆ボーカルグループ。メンバーそれぞれが歌、ダンス、ラップにおいて高いクオリティとポテンシャルを持つだけでなく、作詞・作曲・コレオグラフにもその音楽的感度を発揮している。七者七様の個性と華やかさが魅力の彼らは、2025年に4都市9公演で約30万人を動員したグループ初の国内4大ドームツアーを成功させ、さらに初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」ではアメリカ、アジア、ヨーロッパの全12都市を巡り、世界への躍進を果たした。彼らはRolling Stone Japan最新号vol.32の表紙を飾っている。

TYLA

WE WANNA PARTY ASIA TOUR

2025年11月11日（火）東京・有明アリーナ

With Special Guest BE:FIRST

詳細：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/tyla/