XG、80年代レトロな装いでイメージを一新──7人7様のネクタイに込めたメッセージ

XGが、11月6日にリリースするニューシングル『DEPENDS』の新ヴィジュアルを公開した。

今回のグループヴィジュアルでは、これまでの近未来的なイメージから一転、1980年代のベネトンの広告を思わせるカラフルなファッションを披露。メンバーそれぞれのカラーを取り入れたシャツにネクタイを合わせ、レトロで遊び心あふれるスタイリングを見せている。

注目したいのは、7人それぞれが異なる方向を指し示すネクタイだ。これは「白黒をつけられないこともある」「自分の選択は自分で決める」という新曲のメッセージを反映したもの。決められた答えにとらわれず、自分の意思で進んでいくという姿勢を、ファッションを通して表現している。

新作『DEPENDS』には、タイトル曲「DEPENDS」と「S.A.D」の2曲を収録。「DEPENDS」は、YESかNOかという二者択一を迫られる世界で、迷いながらも自分なりの答えを探し続ける心情を描いた楽曲。一方の「S.A.D」は、悲しみと向き合うことが弱さなのか、それとも強さなのかを問いかけ、矛盾や痛みを抱える人々に寄り添う一曲となっている。

リリースに先駆け、「DEPENDS」の音源と振り付けの一部、「S.A.D」のティザー映像や歌詞も公開されている。また、XGの公式Instagramが新たに7つのアカウントをフォローしたことも注目を集めているが、メンバー個人のアカウントなのかどうかは、現時点で正式に発表されていない。

XGは現在、自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。11月3日の米カリフォルニア州オークランド公演から北米ツアーがスタートする。2027年2月には、東京ドームと京セラドーム大阪でそれぞれ2公演を開催し、約1年間にわたるツアーを締めくくる。

なお、『DEPENDS』は11月6日、各国の現地時間午前0時から順次配信される。また、XGとして初となる米国限定CDの発売も決定しており、現在予約を受け付けている。

XG ニューシングル『DEPENDS』

11月6日リリース

収録曲：

「DEPENDS」

「S.A.D」

配信事前登録：https://xg.lnk.to/DEPENDS_PRE

米国限定CD予約：https://shop-us.xgalx.com/

『XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL "1" & "7"』

2027年2月10日（水）東京ドーム

2027年2月11日（木・祝）東京ドーム

2027年2月27日（土）京セラドーム大阪

2027年2月28日（日）京セラドーム大阪

ツアー特設サイト：https://xgalx.com/xg/tour/thecore/