『エイリアン』船長役、『トップガン』教官役──名優トム・スケリットが死去、93歳

映画『エイリアン』やテレビドラマ『ピケット・フェンス ブロック捜査メモ』で知られる、米エミー賞受賞俳優のトム・スケリットが死去した。93歳だった。

【画像】70年代を代表する「SF映画」ランキング50

遺族の声明によると、スケリットは現地時間21日（水）、老衰などの自然な原因により亡くなった。「彼を失い、私たちは深い悲しみに暮れています」と遺族は『ハリウッド・リポーター』を通じてコメントしている。「世間の人々は輝かしい俳優人生を通じてトムを知っていましたが、私たちが知る彼は、ユーモアと好奇心、知恵、寛大さにあふれ、私たちの人生に愛をもたらしてくれる人でした。彼は想像力や創造性、物語を語ること、人々への奉仕、退役軍人、自然界、そして誰もが自分自身の声を見つけ、それを発信できるよう手助けすることを心から大切にしていました」

60年以上にわたる俳優人生で、スケリットは数々の映画に出演した。ロバート・アルトマン監督の『M★A★S★H マッシュ』をはじめ、トム・クルーズ演じるマーヴェリックの教官ヴァイパー役を務めた『トップガン』、官能サスペンス映画『ボディヒート』、SFドラマ『コンタクト』、ホラー映画『ポルターガイスト3／少女の霊に捧ぐ…』などで印象的な演技を披露した。

1933年、米ミシガン州デトロイトに生まれたスケリットは、1960年代に『ガンスモーク』『コンバット！』『バージニアン』などのテレビドラマに出演し、キャリアを積んだ。転機となったのは、1970年公開のロバート・アルトマン監督による戦争ブラックコメディ『M★A★S★H マッシュ』。軍医のデューク・フォレスト大尉を演じ、一躍注目を集めた。

1979年には、リドリー・スコット監督のSFホラー映画『エイリアン』に出演。悲劇的な運命をたどる宇宙貨物船ノストロモ号のダラス船長を演じ、映画史に残る代表作のひとつとなった。

その後も『リバー・ランズ・スルー・イット』『シングルス』『スペースキャンプ』『ティアーズ・オブ・ザ・サン』などに出演。コメディ映画『テッド』では本人役で登場した。

テレビでも活躍し、人気コメディドラマ『チアーズ』にはエヴァン・ドレイク役で計6話に出演。その後、異色のヒューマンドラマ『ピケット・フェンス ブロック捜査メモ』では、全4シーズンにわたってジミー・ブロック保安官を演じた。この役で1993年、エミー賞ドラマシリーズ部門主演男優賞を受賞している。

『ピケット・フェンス』で共演した女優ローレン・ホリーは、22日（木）、SNSで追悼の言葉を寄せた。「私はトム・スケリットが大好きでした。幸運にも彼とは複数の作品で共演できましたが、最初に一緒になったのが『ピケット・フェンス』でした。彼は私たちのリーダーでした。彼が自ら示してくれたお手本のおかげで、あの数年間は本当に楽しいものになりました。私たちはみんな、彼を心から愛し、尊敬していました。彼は家庭でも撮影現場でも、家族をとても大切にしていました。そして、この地球とそこに生きるすべての命を深く思いやっていました。彼は私の人生に計り知れない影響を与えてくれました。彼との思い出の多くには、お腹が痛くなるほど一緒に笑い転げた時間があります」

この投稿をInstagramで見る Lauren Holly(@laurenholly)がシェアした投稿

その後もスケリットは、テレビドラマ『マダム・セクレタリー』『グッド・ワイフ』『ブラザーズ＆シスターズ』『ホワイトカラー』などに出演。1970年の『M★A★S★H マッシュ』で注目を集めて以降も、90代に入るまで俳優活動を続けた。最後の映画出演作となったのは、2025年の西部劇『ブローク 心が壊れたとき』だった。